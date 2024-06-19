Три украинских стартапа получили гранты от Glovo Startup Lab

18 июня в Киеве прошла технологическая конференция PowerUp Ukraine, организованная украинским фондом стартапов и компанией Glovo. Здесь украинские разработчики питали свои проекты и привлекли деньги от партнеров.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Лидеры топовых технологических компаний, руководители венчурных фондов и отраслевые эксперты обсуждали вызовы сферы и решения по развитию и поддержке стартап-экосистемы в Украине.

По результатам конкурса три инновационных проекта получили 35 тысяч евро грантов на масштабирование, стажировку в Барселоне и менторство от команды Glovo. Победителями конкурса стали Getpin, Uspacy, Howcow.

Как добавил глава Минцифры Михаил Федоров, украинский фонд стартапов профинансировал уже более 750 стартапов более чем на $16 миллионов.

"Это дает толчок для запуска и развития стартапов и показывает всему миру технологическую и инновационную Украину. Важно, чтобы у нас продолжили верить инвесторы и вкладывали средства в украинские компании", - подчеркнул он.

Федоров добавил, что команда Минцифры будет и дальше создавать наилучшие условия для развития стартапов, чтобы в Украине было легко запустить собственный технологический бизнес.

"Наша цель - 500 стартапов на каждый миллион населения. Верю, что сможем этого достичь в течение следующих 5 лет", - считает министр.

Напомним, на днях Украинский стартап в сфере психологии Rozmova (международное название Clearly) получил финансирование от Google по инициативе Google for Startups Ukraine Support Fund.

Кроме того, Google объявил об отборе первых украинских стартапов для финансирования в рамках инициативы по поддержке развития украинской стартап-экосистемы в условиях войны. Фонд поддержки от Google предоставит каждому из отобранных стартапов $100 тысяч для масштабирования их проектов и создания основы для послевоенного восстановления Украины.

Кроме финансирования Google также предлагает менторскую поддержку и возможность получить дополнительные $350 тысяч в виде кредитов на использование Google Cloud.

Источник фото: ua.depositphotos.com