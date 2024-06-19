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Три украинских стартапа получили гранты от Glovo Startup Lab
18 июня в Киеве прошла технологическая конференция PowerUp Ukraine, организованная украинским фондом стартапов и компанией Glovo. Здесь украинские разработчики питали свои проекты и привлекли деньги от партнеров.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Лидеры топовых технологических компаний, руководители венчурных фондов и отраслевые эксперты обсуждали вызовы сферы и решения по развитию и поддержке стартап-экосистемы в Украине.
По результатам конкурса три инновационных проекта получили 35 тысяч евро грантов на масштабирование, стажировку в Барселоне и менторство от команды Glovo. Победителями конкурса стали Getpin, Uspacy, Howcow.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как добавил глава Минцифры Михаил Федоров, украинский фонд стартапов профинансировал уже более 750 стартапов более чем на $16 миллионов.
"Это дает толчок для запуска и развития стартапов и показывает всему миру технологическую и инновационную Украину. Важно, чтобы у нас продолжили верить инвесторы и вкладывали средства в украинские компании", - подчеркнул он.
Федоров добавил, что команда Минцифры будет и дальше создавать наилучшие условия для развития стартапов, чтобы в Украине было легко запустить собственный технологический бизнес.
"Наша цель - 500 стартапов на каждый миллион населения. Верю, что сможем этого достичь в течение следующих 5 лет", - считает министр.
Напомним, на днях Украинский стартап в сфере психологии Rozmova (международное название Clearly) получил финансирование от Google по инициативе Google for Startups Ukraine Support Fund.
Кроме того, Google объявил об отборе первых украинских стартапов для финансирования в рамках инициативы по поддержке развития украинской стартап-экосистемы в условиях войны. Фонд поддержки от Google предоставит каждому из отобранных стартапов $100 тысяч для масштабирования их проектов и создания основы для послевоенного восстановления Украины.
Кроме финансирования Google также предлагает менторскую поддержку и возможность получить дополнительные $350 тысяч в виде кредитов на использование Google Cloud.
Источник фото: ua.depositphotos.com