Український стартап Uspacy, що автоматизує бізнес-процеси для МСБ, залучив €420 000 інвестицій

Український стартап Uspacy залучив €420 000 pre-seed інвестицій для розвитку онлайн-сервісу, що автоматизує бізнес-процеси для малих і середніх підприємців (МСБ) та має світовий потенціал.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До раунду увійшли:

€250 000 від естонського фонду Startup Wise Guys та кількох "українських бізнес-ангелів" ;

понад €170 000 – у вигляді грантів від Google for Startups, Seeds of Bravery, Glovo Startup Lab та Українського фонду стартапів за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund ( UMAEF ) .

Оцінка компанії на момент завершення раунду становила 5 млн євро. Залучені кошти Uspacy планує інвестувати у розвиток продукту, маркетингові кампанії в Україні та Польщі, а також підготовку до масштабування на міжнародний ринок.

"Ми будуємо Uspacy для команд, які прагнуть впорядкування процесів, прозорості й продуктивності. Наш фокус — компанії малого та середнього бізнесу, які вже усвідомили необхідність організації робочих процесів. Ми переконані, що можемо дати їм більше, ніж окремі корпоративні системи та глобальні продукти, що не сфокусовані на локальних ринках", — зазначив співзасновник і CEO Uspacy Дмитро Суслов.

Що відомо про Uspacy

Український SaaS-стартап Uspacy розробляє інтегрований цифровий робочий простір для малого та середнього бізнесу, поєднуючи комунікацію, управління завданнями та CRM-систему. Платформа дозволяє компаніям організовувати щоденні процеси та зменшувати залежність від російських продуктів.

Uspacy заснували Дмитро Суслов, Кирило Мельничук, Спартак Поліщук та Володимир Пімахов у 2022 році. Перша версія Uspacy була представлена у лютому 2023 року.

Український фонд стартапів підтримував Uspacy з самого заснування: компанія отримала грант у розмірі $50 000 за підтримки UMAEF, €25 000 від Seeds of Bravery, а також брала участь у стартап-делегаціях на міжнародних технологічних конференціях, таких як OMR Festival, Web Summit та Viva Technology тощо.

Також Uspacy став одним із трьох переможців програми Glovo Startup Lab, що дозволило пройти стажування в штаб-квартирі Glovo у Барселоні та отримати грант у €10 000. Стартап демонструє ефективну підтримку молодих українських компаній і успішно залучає венчурні інвестиції на ранніх етапах розвитку.