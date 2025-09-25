Майже пів сотні компаній отримали гранти від Українського фонду стартапів на 61,5 млн грн

Український фонд стартапів (УФС) продовжує розвивати екосистему технологій подвійного призначення. Від початку повномасштабної війни фонд вже профінансував 49 компаній на загальну суму 61,5 млн грн, підтримуючи інновації, які одночасно працюють для оборонного та цивільного секторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Українські dual-use стартапи демонструють високу гнучкість та здатність швидко масштабувати рішення під нові виклики.

Серед прикладів:

Aspichi Luminify — команда створила VR-рішення спершу для психологічного добробуту та ментального здоров’я цивільних користувачів. З початком війни технологію адаптували для реабілітації військових із ПТСР, допомагаючи відновлювати психоемоційний стан та навчати ефективним методам coping. Фонд стартапів підтримав команду грантом у $35 000 і участю в міжнародних технічних місіях, таких як CES у Лас-Вегасі та Slush у Гельсінкі.

Mantis Analytics — платформа на основі штучного інтелекту, що раніше аналізувала бізнес-загрози та ухвалювала стратегічні рішення для компаній. В умовах війни систему адаптували для підтримки оборонних відомств, забезпечуючи аналіз загроз, оперативне планування та стратегічні рішення для військових і державних структур.

UA Damage — інноваційна ШІ-система, спочатку створена для оцінки пошкоджень житлової інфраструктури, перетворилася на геймченджер для гуманітарного розмінування. Використовуючи дрони, система у реальному часі визначає небезпечні предмети, що значно знижує ризики для людей. Команда отримала гранти від Brave1 та брала участь у міжнародних заходах, таких як IT Arena і Dual Use Meetup.

Rovertech — український гравець на ринку defense tech, який розробляє мобільні роботизовані системи для логістики, евакуації поранених та розмінування. Їхні рішення дозволяють виконувати небезпечні операції без ризику для людей, забезпечуючи ефективність та безпеку у зоні бойових дій.

Drill App — інтерактивна платформа для вогневої та медичної підготовки, доступна для цивільних, військових та спецслужб. Користувачі можуть навчатися відновленню та ремонту техніки, отримувати фідбек від інструкторів. Платформа завантажена понад 200 тис. разів у Google Play та AppStore. Фонд стартапів надав грант у $35 000 для розвитку продукту.

FarSight Vision — технологія для роботи у зонах з поганим або відсутнім зв’язком, де неможливе використання GPS та LIDAR. Використовуючи нейронні мережі, система пришвидшує спостереження за об’єктами. Команда отримала гранти на виробництво FSV Mappers та участь у міжнародних подіях, таких як EWB Summit Awards у Стокгольмі.

УФС не лише надає гранти, а й відкриває для команд доступ до глобальних подій, виставок і програм. Завдяки цій підтримці українські стартапи презентують свої рішення на CES у Лас-Вегасі, Slush у Гельсінкі, IT Arena у Львові та міжнародних dual-use заходах.

Зауважимо, Dual-use продукти (технології подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових сферах) з України вже стають геймченджерами, отримуючи міжнародне визнання та формуючи нову хвилю інновацій, яка одночасно зміцнює оборону і створює перспективи для цивільних ринків.

Нагадаємо минулого року Український фонд стартапів став частиною Європейського альянсу національних стартап-асоціацій (ESNA), до якого входять 26 країн ЄС, Ісландія та Україна.