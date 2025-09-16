Український стартап Swarmer залучив найбільші інвестиції в defense tech: $15 млн на розвиток дронів

Український стартап Swarmer залучив $15 млн інвестицій від провідних американських фондів. Ця сума стала найбільшою в історії українського оборонного технологічного сектору з початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Swarmer, що є учасником кластера оборонних інновацій Brave1, створює передові рішення на основі штучного інтелекту для автономності дронів та роботів. Їхня технологія, яка вже показала свою ефективність на полі бою.

"Інвестиції історичного масштабу дадуть змогу компанії надати ройові можливості кожному БпЛА — можна буде розгортати необмежену кількість дронів та роботів, не зважаючи на кількість навчених пілотів", — зазначив Федоров.

Інвестиційний капітал відкриває компанії шлях до масштабування та впровадження інновацій, що змінюють сучасні уявлення про технологічну війну.

Світ визнає потенціал українських технологій. Інтерес американських інвесторів (зокрема, Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC) підтверджує, що Україна створює унікальні продукти, які не мають аналогів. Це не тільки свідчить про довіру до нашої країни, але й підкреслює готовність світу інвестувати у перевірені в боях українські інновації.

Нагадаємо, нещодавно платформа Brave1 провела фінальні випробування ударних дронів-камікадзе, які здатні долати системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та вражати цілі на відстані понад 40 кілометрів.