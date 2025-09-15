Запланована подія 2

Brave1 успішно випробував безпілотні літаки-камікадзе з дальністю 40+ км

дрони
Brave1 випробував дрони-камікадзе. Фото: Михайло Федоров / Facebook

Платформа Brave1 провела фінальні випробування ударних дронів-камікадзе, які здатні долати системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та вражати цілі на відстані понад 40 кілометрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

"Завдяки сприянню Brave1 і зворотному зв'язку від військових виробники змогли розробити максимально ефективні технології, які вже зовсім скоро використають на лінії фронту", - наголосив він.

За словами Федорова, ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту — доступні у виробництві та легко масштабуються. 

Вони дозволяють наносити точні удари на відстанях 40, 50 і більше кілометрів, значно розширюючи можливості Сил оборони України. Після успішних випробувань попереду — бойове застосування, яке, як очікується, суттєво прискорить впровадження цієї технології на фронті.  

Фото 2 — Brave1 успішно випробував безпілотні літаки-камікадзе з дальністю 40+ км
Фото: Михайло Федоров / Facebook
Фото 3 — Brave1 успішно випробував безпілотні літаки-камікадзе з дальністю 40+ км
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим  інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.).

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.

Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб