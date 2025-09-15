Brave1 успешно опробовал беспилотные самолеты-камикадзе с дальностью 40+ км

Платформа Brave1 провела финальные испытания ударных дронов-камикадзе, способных преодолевать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и поражать цели на расстоянии более 40 километров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова .

"Благодаря содействию Brave1 и обратной связи от военных производители смогли разработать максимально эффективные технологии, которые уже совсем скоро используются на линии фронта", - подчеркнул он.

По словам Федорова, ударные дроны становятся дешевым и практичным решением для фронта — доступны в производстве и легко масштабируются.

Они позволяют наносить точные удары на расстояниях 40, 50 и более километров, значительно расширяя возможности сил обороны Украины. После успешных испытаний впереди боевое применение, которое, как ожидается, существенно ускорит внедрение этой технологии на фронте.

Фото: Михаил Федоров/Facebook

О Brave1

Brave1 - Государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии, изменяющие ход войны, как окопный РЭБ, дроны -перехватчики, логистические и эвакуационные НРК (накладки- решетки- к амеры для защиты населения при эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред.).

Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд. грн.