Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Brave1 успешно опробовал беспилотные самолеты-камикадзе с дальностью 40+ км

дроны
Brave1 испытал дроны-камикадзе. Фото: Михаил Федоров/Facebook

Платформа Brave1 провела финальные испытания ударных дронов-камикадзе, способных преодолевать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и поражать цели на расстоянии более 40 километров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова .

"Благодаря содействию Brave1 и обратной связи от военных производители смогли разработать максимально эффективные технологии, которые уже совсем скоро используются на линии фронта", - подчеркнул он.

По словам Федорова, ударные дроны становятся дешевым и практичным решением для фронта — доступны в производстве и легко масштабируются.

Они позволяют наносить точные удары на расстояниях 40, 50 и более километров, значительно расширяя возможности сил обороны Украины. После успешных испытаний впереди боевое применение, которое, как ожидается, существенно ускорит внедрение этой технологии на фронте.

Фото 2 — Brave1 успешно опробовал беспилотные самолеты-камикадзе с дальностью 40+ км
Фото: Михаил Федоров/Facebook
Фото 3 — Brave1 успешно опробовал беспилотные самолеты-камикадзе с дальностью 40+ км
Фото: Михаил Федоров/Facebook

О   Brave1

Brave1 - Государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии, изменяющие ход войны, как окопный РЭБ, дроны -перехватчики, логистические и эвакуационные НРК (накладки- решетки- к амеры для   защиты населения при эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред.).

Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб