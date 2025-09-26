1 млн євро на масштабування стартапів: український фонд запускає нову грантову програму Startup EDGE

Український фонд стартапів (УСФ) запускає нову грантову програму Startup EDGE із загальним фінансуванням 1 млн євро. Мета програми — допомогти у масштабуванні проєктам на ранніх етапах та посилити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми на глобальній арені.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Про запуск програми оголосили Наталя Денікеєва, заступниця Міністра з питань цифрової економіки, та Жульєн Шуміти, директор програми EU4Innovation East, під час IT Arena 2025.

Розмір г рантів та п ріоритетні н апрями

Програма Startup EDGE фокусується на підтримці технологій у трьох ключових напрямах:

Deep Tech — ШІ, машинне навчання, біотехнології, робототехніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології;

— ШІ, машинне навчання, біотехнології, робототехніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології; Green Tech — сталий розвиток, відновлювана енергетика, чисті технології, рішення для збереження ресурсів;

— сталий розвиток, відновлювана енергетика, чисті технології, рішення для збереження ресурсів; EdTech — цифрові освітні рішення та технології для трансформації навчання.

Гранти матимуть два рівні фінансування:

стартапи на стадії pre-seed зможуть отримати до 20 000 євро;

стартапи на стадії seed зможуть отримати до 40 000 євро.

"Про старт реєстрації на програму повідомимо вже скоро на наших сторінках… Продовжуємо підтримувати українські стартапи, які стануть майбутніми світовими єдинорогами", — заявили у відомстві.

Довідково

Грантова програма Startup EDGE реалізується Українським фондом стартапів (УФС) за підтримки проєкту EU4Innovation East, що фінансується ЄС, співфінансується урядом Франції та реалізується Expertise France.

Нагадаємо, майже пів сотні компаній отримали гранти від Українського фонду стартапів на 61,5 млн грн.