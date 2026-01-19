Запланована подія 2

До $5 млн: українські стартапи поборються за інвестиції на IT Arena Warsaw

Українські стартапи поборються за інвестиції / Freepik

Стартував прийом заявок на участь у IT Arena Warsaw Startup Competition, у межах якої українські та міжнародні стартапи зможуть залучити до 5 млн доларів інвестицій. Захід відбудеться 15–16 травня у Варшаві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри

Startup Competition є частиною щорічної конференції IT Arena, яка об’єднує підприємців, фаундерів, ІТ-фахівців, бізнес-аналітиків та представників інноваційного середовища з різних країн.

У 2026 році до участі в конкурсі допускаються стартапи, які:

  • розробляють цивільні технології, а також рішення у сферах dual-use і defense tech;
  • були засновані не раніше 2021 року;
  • мають підтверджені продажі від $10 тис. або залучили інвестиції від $25 тис.;
  • загалом залучили не більше $5 млн зовнішніх інвестицій;
  • не мають серед засновників або членів команди громадян Росії чи білорусі;
  • мають щонайменше одного представника команди, який зможе особисто відвідати захід у Варшаві.

Учасники конкурсу отримають можливість презентувати свої продукти більш ніж 150 міжнародним інвесторам, а також позмагатися за призовий фонд, який наразі становить $20 тис. і продовжує зростати.

Крім грошових призів, стартапи з України та інших країн змагатимуться за доступ до інвестиційного фонду обсягом до $5 млн, який буде спрямований на подальший розвиток найперспективніших проєктів.

Додамо, українські оборонні стартапи залучили понад $105 млн інвестицій у 2025 році, що складає близько третини всіх ранніх інвестицій у сфері оборонних технологій в Європі. 

Автор:
Тетяна Гойденко