У двох регіонах України на продаж виставили шість СЕС потужністю 19 МВт: показники та ціна

У Вінницькій та Кіровоградській областях продаються 6 СЕС / Inventure

В Україні виставили на продаж готовий енергетичний бізнес — портфель із 6 діючих сонячних електростанцій загальною потужністю 19 МВт. Об'єкти розташовані у Вінницькій (10 МВт) та Кіровоградській (9 МВт) областях, мають потужність окремих станцій від 1 МВт до 5 МВт, уже підключені до мережі та приносять стабільний дохід на ринку на добу наперед.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Характеристики портфеля

Покупець отримує можливість придбати 100% корпоративних прав окремих товариств з обмеженою відповідальністю або всього портфеля без ризиків, пов'язаних із будівництвом та запуском об'єктів з нуля.

СЕС / Inventure

Загальні характеристики портфеля станом на травень 2025 року включають такі параметри:

  • загальна потужність становить 19 МВт; 
  • юридично оформлені активи складаються з 6 окремих ТОВ; 
  • регіони присутності розподілені між Кіровоградською областю (9 МВт) та Вінницькою областю (10 МВт); 
  • всі станції працюють на ринку РДН.

Інвестору пропонується гнучка структура угоди з повним переходом права власності на юридичну особу та активи.

Технічні показники СЕС та вартість

Технічні та фінансові показники окремих об'єктів за 12 місяців роботи (квітень 2025 року – березень 2026 року):

СЕС №1 розташована в Кіровоградській області на земельній ділянці площею 2 га, яка перебуває в оренді. Запуск станції відбувся у лютому 2025 року. Об’єкт має наступні характеристики:

  • потужність становить 1 МВт;  
  • встановлено 1 710 панелей HT SAAE потужністю 580 Вт; 
  • використовуються інвертори Sungrow SG125CX-P2 та трансформатор КТП-10/0.4 кВА; 
  • підключення виконано через врізку в повітряну лінію 10 кВ; 
  • річна генерація склала 1 200 МВт.

Валовий дохід СЕС становить $80 350. Операційні витрати складають $10 705, а чистий операційний прибуток до сплати податків — $69 645. Ціна об'єкта — $650 000.

СЕС №2 також працює в Кіровоградській області на земельній ділянці площею 2 га, яка перебуває в оренді. Запуск станції відбувся у 2025 року. Об’єкт має наступні характеристики:

  • потужність становить 1 МВт; 
  • встановлено 1 710 панелей HT SAAE потужністю 580 Вт; 
  • використовуються інвертори Sungrow SG125CX-P2 та трансформатор КТП-10/0.4 кВА; 
  • підключення виконано через врізку в повітряну лінію 10 кВ; 
  • річна генерація склала 1 199 МВт.

Валовий дохід СЕС становить $79 043. Операційні витрати складають $10 060, а чистий операційний прибуток до сплати податків — $68 766. Ціна об'єкта — $650 000.

СЕС №3 розташована в Кіровоградській області на земельній ділянці площею 5,45 га, яка перебуває в оренді/суборенді. Запуск станції відбувся у лютому 2025 року. Об’єкт має наступні характеристики:

  • потужність становить 3 МВт; 
  • встановлено 5 094 панелі HT SAAE потужністю 580 Вт та 590 Вт; 
  • використовуються інвертори Sungrow SG125CX-P2, SG50CX-P2 та трансформатор КТП-10/0.4 кВА; 
  • підключення виконано через врізку в повітряну лінію 10 кВ; 
  • річна генерація склала 3 512 МВт.

Валовий дохід СЕС становить $226 999. Операційні витрати складають $33 391, а чистий операційний прибуток до сплати податків — $192 928. Ціна об'єкта — $1 950 000.

СЕС №4 функціонує в Кіровоградській області на земельній ділянці площею 8 га, яка перебуває в оренді або суборенді. Запуск станції відбувся у червні 2025 року. Об’єкт має наступні характеристики:

  • потужність становить 4 МВт; 
  • встановлено 6 768 панелей HT SAAE потужністю 590 Вт; 
  • використовуються інвертори Sungrow SG125CX-P2, SG50CX-P2 та transformer КТП-10/0.4 кВА; 
  • підключення виконано через врізку в повітряну лінію 10 кВ; 
  • річна генерація склала 4 981 МВт.

Валовий дохід СЕС становить $385 520. Операційні витрати складають $50 459, а чистий операційний прибуток до сплати податків — $334 001. Ціна об'єкта — $2 600 000.

СЕС №5 розміщена у Вінницькій області на земельній ділянці площею 8,55 га, яка перебуває в суборенді. Запуск станції відбувся у березні 2025 року. Об’єкт має наступні характеристики:

  • потужність становить 5 МВт; 
  • встановлено 8 460 панелей HT72-18X (ND)-F Double потужністю 590 Вт; 
  • використовуються інвертори Sungrow SG125CX-P2 та трансформатор КТП-10/0.4 кВА; 
  • підключення здійснено через включення в комірку підстанції 110/10 кВ; 
  • річна генерація склала 6 035 МВт.

Валовий дохід СЕС становить $398 417. Операційні витрати складають $34 591, а чистий операційний прибуток до сплати податків — $363 106. Ціна об'єкта — $3 250 000.

СЕС №6 розташована у Вінницькій області на земельній ділянці площею 8,76 га, яка перебуває в суборенді. Запуск станції відбувся у березні 2025 року. Об’єкт має наступні характеристики:

  • потужність становить 5 МВт; 
  • встановлено 8 460 панелей HT72-18X (ND)-F Double потужністю 590 Вт; 
  • використовуються інвертори Sungrow SG125CX-P2 та трансформатор КТП-10/0.4 кВА; 
  • підключення здійснено через включення в комірку підстанції 110/10 кВ; 
  • річна генерація склала 5 937 МВт.

Валовий дохід СЕС становить $391 794. Операційні витрати складають $34 591, а чистий операційний прибуток до сплати податків — $363 106. Ціна об'єкта — $3 250 000.

Нагадаємо, з січня до кінця квітня 2026 року сім українських закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Загальна потужність введених в експлуатацію об'єктів становить 590 кВт.

Автор:
Тетяна Ковальчук