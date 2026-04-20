Київщина нарощує власну енергетичну незалежність: потужність СЕС у регіоні – майже 500 МВт

сонячна електростанція
Київщина масштабує рішення по встановленню СЕС / Depositphotos

Для підвищення енергетичної стійкості Київська область працює над нарощуванням власної спроможності, що включає підтримку як великих об'єктів енергетики, так і приватних домогосподарств. В регіоні працює 201 сонячна електростанція потужністю понад 311 МВт та 8 839 приватних домогосподарств із СЕС загальною потужністю 176,6 МВт. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Також в області уже видано технічні умови для 42 нових об’єктів, що додасть у перспективі близько 200 МВт енергії.

"Ми всі бачимо, як ворог цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі. І відповідь тут одна — ставати сильнішими і більш незалежними. Не декларативно, а через конкретні рішення на рівні області, громад і кожного домогосподарства", — зазначив Калашник.

Для стимулювання розвитку енергетики діє обласна програма підтримки:

  • приватні домогосподарства можуть отримати компенсацію до 50 тисяч гривень на встановлення СЕС; 
  • громади отримують компенсацію 30% вартості СЕС для об’єктів соціальної сфери (до 300 тисяч гривень).

Важливим напрямом є співпраця з міжнародними партнерами. Київщина отримала 68 мобільних сонячних установок від французької компанії Industrial Packing Solutions. Потужність кожної становить близько 105 кВт, а загальна потужність складає понад 7 МВт. Обладнання спрямоване на забезпечення електроенергією критично важливих об’єктів у громадах, зокрема, успішні приклади встановлення вже працюють у Бучанській громаді.

Нагадаємо, у столиці подати заявку на часткове відшкодування вартості сонячної електростанції для багатоквартирного будинку тепер можна онлайн через Портал послуг Києва.

Автор:
Тетяна Ковальчук