Українські deep tech-стартапи можуть отримати грант на розвиток hardware-рішень

Українські стартапи на ранніх стадіях можуть отримати $10 000 на розвиток інноваційних hardware-рішень у сфері штучного інтелекту та deep tech завдяки програмі Deep Tech Accelerator: Hardware Edition.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінцифри.

Програма шукає 10 команд, які протягом чотирьох місяців працюватимуть із топовими менторами та експертами індустрії, навчатимуться на практичних воркшопах і розвиватимуть прототипи до готових продуктів.

Учасники програми отримають експертну підтримку з оптимізації продукту, підготовки до виробництва та сертифікації, менторство від інженерів, підприємців і представників hardware-компаній, участь у практичних воркшопах та лекціях, а також - грант $10 000 для розвитку продукту команд-переможців.

Хто може податися

Hardware і deep tech-стартапи на ранній стадії з готовим прототипом або MVP у сферах AI/ML, smart robotics, dual-use, IoT, electronics, aerospace, greentech, biotech, agritech тощо;

Технологічні фаундери та інженери-підприємці з hardware, embedded systems або виробництва, які прагнуть розвивати бізнес-компетенції та залучити інвесторів;

Науковці й дослідники з університетів і лабораторій, що мають перевірену технологію та хочуть комерціалізувати її.

Програма поєднує штучний інтелект і фізичні пристрої — від Edge AI-девайсів для комп’ютерного зору до медичних приладів з AI-аналітикою. Акселератор відбудеться з січня до квітня 2026 року онлайн та офлайн у Києві.

Додамо, у рамках Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонд підтримки Google для стартапів в Україні - 156 стартапів отримали 15 мільйонів доларів США. Сукупно ці компанії залучили понад 60 мільйонів доларів США подальшого фінансування, збільшили свої доходи приблизно на 100%.