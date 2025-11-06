Украинские deep tech-стартапы могут получить грант на развитие hardware-решений

Украинские стартапы на ранних стадиях могут получить $10 000 на развитие инновационных hardware-решений в сфере искусственного интеллекта и deep tech благодаря Deep Tech Accelerator: Hardware Edition.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минцифры.

Программа ищет 10 команд, которые в течение четырех месяцев будут работать с топ-менторами и экспертами индустрии, будут учиться на практических воркшопах и развивать прототипы к готовым продуктам.

Участники программы получат экспертную поддержку по оптимизации продукта, подготовке к производству и сертификации, менторство от инженеров, предпринимателей и представителей hardware-компаний, участие в практических воркшопах и лекциях, а также грант $10 000 для развития продукта команд-победителей.

Кто может податься

Hardware и deep tech-стартапы на ранней стадии с готовым прототипом или MVP в сферах AI/ML, smart robotics, dual-use, IoT, electronics, aerospace, greentech, biotech, agritech и т.п.;

Технологические фаундеры и инженеры-предприниматели из hardware, embedded systems или производства, стремящиеся развивать бизнес-компетенции и привлечь инвесторов;

Ученые и исследователи из университетов и лабораторий, которые имеют проверенную технологию и хотят ее коммерциализировать.

Программа сочетает искусственный интеллект и физические устройства – от Edge AI-девайсов для компьютерного зрения до медицинских приборов с AI-аналитикой. Акселератор состоится с января по апрель 2026 года онлайн и офлайн в Киеве.

Добавим, в рамках Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонд поддержки Google для стартапов в Украине – 156 стартапов получили 15 миллионов долларов США. Совокупно эти компании привлекли более 60 миллионов долларов США дальнейшего финансирования, увеличив свои доходы примерно на 100%.