Витрати та конкуренція у сфері ШІ: Microsoft готується до найгіршого кварталу за останні 18 років

Корпорація Microsoft демонструє найслабші квартальні результати серед технологічних гігантів світу. У першому кварталі 2026 року вартість акцій компанії знизилася на 24%. Це наближається до рекордної втрати у 27%, зафіксованої під час фінансової кризи 2008 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Причини падіння показників

Наразі цінні папери торгуються менш ніж у 20 разів більше прибутку, що є мінімумом з червня 2016 року.

Основною причиною падіння показників є поєднання високих витрат компанії та конкуренції на ринку штучного інтелекту. Клієнти дедалі частіше розглядають можливість прямої взаємодії з постачальниками ШІ, оминаючи посередництво традиційних програмних продуктів.

"Існує занепокоєння, що замість того, щоб платити Microsoft, ми побачимо, як більше клієнтів звертатимуться безпосередньо до постачальників штучного інтелекту, що може порушити основний бізнес або, принаймні, вплинути на ціноутворення та маржу", — зазначив Джонатан Кофскі, менеджер портфеля Janus Henderson Investors, який володіє акціями компанії Білла Гейтса.

Витрати на інфраструктуру ШІ

Компанія продовжує нарощувати інвестиції в технічне забезпечення. Згідно з оцінками Bloomberg, капітальні витрати Microsoft у 2026 фінансовому році складуть 146 млрд доларів. Це на 66% більше, ніж у 2025 році (88 млрд доларів). У подальші періоди також очікується збільшення витрат: до 170 млрд доларів у 2027 році та 191 млрд доларів у 2028 році.

Попри масштабні вкладення, хмарний підрозділ техногіганта Azure показав незначне уповільнення темпів зростання. Крім того, інструмент Microsoft Copilot наразі не продемонстрував очікуваного рівня залучення користувачів, що змусило компанію розпочати реорганізацію операцій зі штучним інтелектом.

Прогнози аналітиків

Попри поточне падіння, більшість експертів зберігають оптимізм щодо довгострокових перспектив компанії. Із 67 аналітиків, які відстежують діяльність Microsoft, 63 рекомендують купувати акції. Середня прогнозована ціна на наступні 12 місяців становить 592 долари за акцію. Це передбачає потенційну прибутковість понад 60%, що є найвищим очікуваним показником з 2009 року. Наразі акції торгуються нижче своєї 200-денної ковзної середньої, що в минулому часто розцінювалося інвесторами як можливість для входу в актив за нижчою ціною.

Нагадаємо, у березні корпорація Microsoft уклала угоду про оренду об’єкта для обробки даних у місті Абілін, штат Техас. Проєкт стане частиною інфраструктури для розвитку штучного інтелекту.