"Ліси України" спрямують мільярди на підтримку вітчизняного виробника: що планують придбати

Держпідприємство "Ліси України" на 2026 рік збільшило інвестиційний план до 4,1 млрд грн. З цієї суми 2,1 млрд грн призначені виключно для товарів та послуг, які можуть надати українські виробники.

Як пише Delo.ua, про це заявив керівник підприємства Юрій Болоховець.

"Зроблено в Україні: нова інвестиційна програма ДП "Ліси України" орієнтована на підтримку українського виробника", — зазначив він і додав, що підприємство готово зробити свій внесок.

Напрямки інвестицій

Найбільшу суму коштів підприємство планує витратити на лісові дороги — 621 млн грн. Усі роботи виконують українські підрядники, використовуючи виключно вітчизняні матеріали: щебінь, пісок та цемент. Це 100% український продукт.

У протипожежну безпеку "Ліси України" інвестують 380 млн грн. За словами Болохівця, підприємство планує, що 95% цих коштів залишиться в Україні. Вітчизняні заводи вже виготовляють майже все необхідне:

потужні пожежні автомобілі та модулі;

щогли для відеоспостереження за лісами;

ємності для води, плуги та спеціалізований одяг.

На насіннєві центри піде 270 млн грн. Лісівники будують мережу центрів для вирощування сіянців світової якості. Близько 90% бюджету цього напрямку — це замовлення для українських сервісних та виробничих компаній.

На відтворення лісу та техніки заплановано 180 млн грн, зокрема на обладнання для посадки лісу виділяється 80 млн грн. Українські виробники здатні повністю закрити потребу в дискових боронах, мульчерах та сівалках. Ще 100 млн грн буде спрямовано на придбання українських причепів, напівпричепів та тралів для перевезення важкої техніки. Оскільки харвестори та форвардери в Україні поки не виробляють, їх "Ліси України" закуповуватиме напряму у європейських заводів без посередників.

Наступного місяця департамент закупівель ДП "Ліси України" проведе "День постачальника", де відкрито презентує плани на 2026–2027 роки та планує почути зворотний зв'язок від бізнесу щодо технічних умов та можливих бар’єрів.

Нещодавно "Ліси України вперше закупили сучасні великогабаритні пожежні автомобілі, замінивши застарілу техніку радянських часів, щоб оперативніше реагувати на лісові пожежі.