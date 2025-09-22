Современная шишкосушарня вскоре заработает на Житомирщине: какие объемы сырья будет перерабатывать каждый год

В Житомирской области, в Коростышевском надлесничестве, готовятся к запуску современной шишкосушарни. Этот инвестиционный проект от ГП "Леса Украины" позволит значительно увеличить объемы производства высококачественных семян и ускорить процесс восстановления лесов, делая его более эффективным и экологичным.

Благодаря инвестиционному плану предприятия, это оборудование позволит перерабатывать до 15 тонн шишек ежегодно, получая из них высококачественные семена, необходимые для выращивания новых сеянцев. Из одной тонны шишек выходит около 15 кг семян, а каждый килограмм может дать более 100 тысяч сеянцев сосны.

Преимущества нового оборудования

Новая шишкосушарня имеет значительные преимущества над старыми технологиями:

Высокое качество. Новое оборудование обеспечивает более 95% пригодных семян, тогда как старые установки не давали стабильного результата. Это гарантирует здоровые и крепкие сеянцы;

Новое оборудование обеспечивает более 95% пригодных семян, тогда как старые установки не давали стабильного результата. Это гарантирует здоровые и крепкие сеянцы; Экономия времени и денег. Теперь не придется перевозить шишки на сотни километров. Новая точка для подготовки семян сэкономит до 50 дней логистики в год и сохранит сотни тысяч гривен, которые раньше тратились на транспорт;

Энергоэффективность. Новая сушилка потребляет на 20-30% меньше энергии, что делает процесс более экономным и более дружественным к окружающей среде.

После сушки семян проходят обязательную лабораторную проверку и попадают в специальные холодильные хранилища, где могут сохранять свои свойства от 5 до 10 лет. Это позволяет заранее планировать создание лесных насаждений на тысячах гектаров. В настоящее время продолжаются работы по обустройству помещения и обновлению сети, чтобы вскоре запустить оборудование на полную мощность.

Напомним, за первое полугодие 2025 года в лесном фонде предприятия, работы по уходу за лесными культурами и природным возобновлением проведены на площади 50,5 тыс. га, что составляет 117% от запланированного объема.