Сучасна шишкосушарня невдовзі запрацює на Житомирщині: які об’єми сировини перероблятиме щороку

На Житомирщині, у Коростишівському надлісництві, готуються до запуску сучасної шишкосушарні. Цей інвестиційний проєкт від ДП "Ліси України" дозволить значно збільшити обсяги виробництва високоякісного насіння та пришвидшити процес відновлення лісів, роблячи його ефективнішим та екологічнішим.

Завдяки інвестиційному плану підприємства, це обладнання дозволить переробляти до 15 тонн шишок щороку, отримуючи з них високоякісне насіння, необхідне для вирощування нових сіянців. З однієї тонни шишок виходить близько 15 кг насіння, а кожен кілограм може дати понад 100 тисяч сіянців сосни.

Переваги нового обладнання

Нова шишкосушарня має значні переваги над старими технологіями:

Висока якість. Нове обладнання забезпечує понад 95% придатного насіння, тоді як старі установки не давали стабільного результату. Це гарантує здоровіші та міцніші сіянці;

Економія часу та грошей. Відтепер не доведеться перевозити шишки на сотні кілометрів. Нова точка для підготовки насіння зекономить до 50 днів логістики на рік та збереже сотні тисяч гривень, які раніше витрачались на транспорт;

Енергоефективність. Нова сушарня споживає на 20-30% менше енергії, що робить процес економнішим та більш дружнім до довкілля.

Після сушіння насіння проходить обов'язкову лабораторну перевірку та потрапляє до спеціальних холодильних сховищ, де може зберігати свої властивості від 5 до 10 років. Це дає можливість заздалегідь планувати створення лісових насаджень на тисячах гектарів. Наразі тривають роботи з облаштування приміщення та оновлення енергомережі, щоб невдовзі запустити обладнання на повну потужність.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в лісовому фонді підприємства, роботи з догляду за лісовими культурами та природним поновленням проведені на площі 50,5 тис. га, що складає 117% від запланованого обсягу.