На Полтавщині запустили комплекс з переробки шишок та насіння хвойних порід

Держпідприємство "Ліси України" запустило в експлуатацію автоматизований комплекс у Миргородському надлісництві Слобожанської філії. Потужність лінії дозволяє обробляти до 110 кг сировини за одну зміну, забезпечуючи потреби регіону в садивному матеріалі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Лісів України".

Характеристики та продуктивність

Комплекс призначений для сушіння, переробки та зберігання насіння хвойних порід. Основні показники роботи обладнання включають:

продуктивність переробки: від 80 до 110 кг шишок за одну робочу зміну;

місткість камери для сушіння: 1100 літрів;

функціональні можливості: сушіння сировини, обезкрилення насіння та фінальне очищення.

Для переробки використовують шишки, заготовлені працівниками лісництв протягом зимового періоду. Отримане насіння сосни звичайної планують висіяти у лісових розсадниках навесні 2026 року для вирощування сіянців.

Економічна доцільність

Впровадження власної шишкосушарки дозволяє підприємству змінити логістичні процеси. Раніше лісництво транспортувало сировину до сусідніх підприємств області, що створювало витрати на пальне та збільшувало час обробки.

Тепер всі технологічні операції виконуватимуться на місці. Поточна продуктивність лінії здатна повністю забезпечити потреби Миргородського надлісництва, а також надавати послуги суміжним підрозділам за потреби.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині, у Коростишівському надлісництві, буде запущено сучасну шишкосушарню. Цей інвестиційний проєкт від ДП "Ліси України" дозволить значно збільшити обсяги виробництва високоякісного насіння та пришвидшити процес відновлення лісів