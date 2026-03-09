Запланована подія 2

Волинське підприємство "Лісів України" отримало міжнародний екосертифікат FSC

сублімовані ягоди, продукція
Ківерцівський консервний цех розширює збут продукції за межі власних торгових точок / ДП "Ліси України"

На Волині Ківерцівський консервний цех, яке спеціалізується на переробці лісової сировини, отримав міжнародний сертифікат FSC. Підприємство, що входить у структуру Ківерцівського надлісництва (філія "Поліський лісовий офіс"), вже планує масштабувати збут продукції за межі власних торгових точок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держпідприємства "Ліси України".

Основою виробництва з 50-річною історією є переробка березового соку, обсяг якого за сезон може сягати 200 тонн. Також цех переробляє до 5 тонн ягід та 3 тонни грибів щорічно. Асортимент включає варення та джеми з малини, ожини, брусниці, журавлини та чорниці, а також мариновані гриби. Окремим напрямком роботи є виготовлення сублімованої продукції, яка зберігає властивості свіжої сировини.

Фахівці цеху також розробили власні технічні умови та рецептуру для виробництва крем-меду. Для цього рідкий мед збивають до кремової консистенції, додаючи сублімовані ягоди, горіхи та спеції.

крем-мед
крем-мед / ДП "Ліси України"

Зараз товари реалізують через мережу спеціалізованих магазинів "Лісовичок". Продукція має сталий попит у закладах освіти: школах, дитячих садках та інтернатах. Через потенціал до зростання Поліська філія прийняла рішення про розширення ринків збуту продукції.

Як зазначили у "Лісах України", міжнародний сертифікат FSC підтверджує екологічне походження сировини та відкриває шлях до нових торгових майданчиків. Виробництво продовжує використовувати традиційні методи консервування у поєднанні з сучасними технологіями сублімації.

Довідково

FSC сертифікат (Forest Stewardship Council) — це міжнародний знак якості, який підтверджує, що продукція (деревина, папір, меблі, ягоди, гриби) походить з лісів, де ведеться екологічно та соціально відповідальне господарство. Він гарантує невиснажливе використання ресурсів, збереження біорізноманіття та захист прав місцевих громад.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині, у Коростишівському надлісництві, буде запущено сучасну шишкосушарню. Цей інвестиційний проєкт від ДП "Ліси України" дозволить значно збільшити обсяги виробництва високоякісного насіння та пришвидшити процес відновлення лісів.

Автор:
Тетяна Ковальчук