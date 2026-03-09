Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,40

51,12

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Через поганий урожай експорт української смородини скоротився майже в 5 разів

смородина
Експорт української смородини скоротився / Depositphotos

Через несприятливі погодні умови виробництво української смородини скоротилися, що безпосередньо вплинуло на обсяги експорту. У 2025 році він показав суттєве падіння, особливо у сегменті замороженої продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

У сегменті свіжої продукції помітно впав експорт до Польщі, яка традиційно була ключовим ринком для українських постачальників. Водночас Молдова зберегла економічну привабливість, що дозволило не лише утримати обсяги, а й зафіксувати їхнє незначне зростання.

Обсяги замороженої смородини впали майже в п’ять разів порівняно з 2024 роком, хоча в абсолютних цифрах різниця не є критичною. Більшість виробленого обсягу було реалізовано на зовнішніх ринках.

Основними покупцями замороженої смородини залишаються:

  • Болгарія — 31%,
  • Італія — 15%,
  • Польща — 15%,
  • Німеччина — 15%.

Імпорт замороженої продукції залишається на низькому рівні, виконуючи здебільшого роль компенсації дефіцитних пауз у графіках українських поставок, переважно за рахунок польського ресурсу.

Додомо, ключовою експортно орієнтованою ягодою України, залишається малина. Однак у 2025 році обсяги її експорту скоротилися через зменшення врожаю. Водночас Польща істотно наростила закупівлі української ягоди.

Автор:
Тетяна Гойденко