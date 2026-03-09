Через поганий урожай експорт української смородини скоротився майже в 5 разів

Через несприятливі погодні умови виробництво української смородини скоротилися, що безпосередньо вплинуло на обсяги експорту. У 2025 році він показав суттєве падіння, особливо у сегменті замороженої продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

У сегменті свіжої продукції помітно впав експорт до Польщі, яка традиційно була ключовим ринком для українських постачальників. Водночас Молдова зберегла економічну привабливість, що дозволило не лише утримати обсяги, а й зафіксувати їхнє незначне зростання.

Обсяги замороженої смородини впали майже в п’ять разів порівняно з 2024 роком, хоча в абсолютних цифрах різниця не є критичною. Більшість виробленого обсягу було реалізовано на зовнішніх ринках.

Основними покупцями замороженої смородини залишаються:

Болгарія — 31%,

Італія — 15%,

Польща — 15%,

Німеччина — 15%.

Імпорт замороженої продукції залишається на низькому рівні, виконуючи здебільшого роль компенсації дефіцитних пауз у графіках українських поставок, переважно за рахунок польського ресурсу.

Додомо, ключовою експортно орієнтованою ягодою України, залишається малина. Однак у 2025 році обсяги її експорту скоротилися через зменшення врожаю. Водночас Польща істотно наростила закупівлі української ягоди.