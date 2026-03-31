Рынок смородины в Украине: эксперты прогнозируют пик цен на ягоду в этом году

Черная смородина остается одной из наиболее перспективных нишевых культур для украинских аграриев.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил Александр Ярещенко, ведущий научный сотрудник Института садоводства НААН, сообщает EastFruit.

Благодаря возможности полной механизации сбора урожая культура позволяет эффективно работать даже в условиях острого дефицита рабочих рук. Также важным преимуществом культуры эксперт назвал ее экспортный потенциал.

"Черная смородина имеет экспортный потенциал. В последние годы востребованность на рынке высока и самое главное – это культура, у которой не только плоды могут иметь коммерческое значение. Рыночным продуктом являются почки смородины со стоимостью примерно 2,5 тысячи гривен за килограмм, и даже свежие листья", – подчеркнул ученый.

Таким образом, черная смородина может быть интересна производителям не только как ягода для свежего рынка или переработки, но и как многофункциональная культура с несколькими каналами монетизации.

Особое внимание эксперт обратил на цикличность цен на рынке черной смородины. Многолетний мониторинг рынка показал четкую цикличность цен на черную смородину, которая составляет примерно 12 лет.

После пика в 2012-2013 годах и последующего спада, отрасль снова вышла на максимальные показатели доходности.

По прогнозам эксперта, именно 2025-2026 годы являются периодом самых высоких цен на ягоду. Впрочем, инвесторам следует быть готовыми к тому, что уже с 2027 года на рынке может начаться очередной этап планового понижения стоимости.

Впрочем, культура имеет свои ограничения. В частности, южные регионы Украины не оптимальны для ее выращивания, поскольку черная смородина недостаточно адаптирована к засушливым климатическим условиям. Поэтому получение стабильного и полноценного урожая там может быть проблематичным.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий производство украинской смородины сократилось, что напрямую повлияло на объемы экспорта. В 2025 году он показал значительное падение, особенно в сегменте замороженной продукции.