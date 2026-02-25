- Категория
Украинский экспортер замороженных ягод расширяет производство во Львовской области
В Дрогобыче (Львовская область) открыли новый производственный цех заморозки ягод на предприятии компании Вест Бери. Компания планирует обеспечить полный цикл производства.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на East-fruit.
Современный цех переработки и заморозки ягод
Компания является одним из ведущих украинских экспортеров замороженных ягод и снабжает сертифицированную продукцию в большинстве стран Европы.
С 2016 года предприятие превратилось из локального производителя в одного из лидеров отрасли. В настоящее время компания реконструирует перерабатывающий комплекс площадью около 10 тысяч кв.м, постепенно вводя в эксплуатацию новые производственные участки. На территории также обустраивают офисные помещения, просторную столовую для работников и современные укрытия, отвечающие всем требованиям безопасности.
Строительство комплекса было реализовано в сжатые сроки: если еще в августе на площадке продолжались строительные работы, то сейчас комплекс полностью построен и оснащен необходимым оборудованием.
По словам руководителя компании Владимира Самборского, в цехе запустят современные линии сортировки и переработки ягод, а также тоннели шоковой заморозки.
Компания планирует и дальше инвестировать в развитие производства, внедрять современные технологии и расширять сотрудничество с партнерами.
По компании
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Вест Бери" было зарегистрировано в 2016 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 4,002 млн грн.
Основной вид деятельности – другие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.
Дополнительные виды деятельности :
- Выращивание семечковых и косточковых фруктов.
- Выращивание ягод, орехов и других плодовых деревьев и кустарников.
- Уборка дикорастущих недревесных продуктов.
Бенефициарные владельцы – Шологон Юрий, Самборский Владимир.
Напомним, малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.