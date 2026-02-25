Украинский экспортер замороженных ягод расширяет производство во Львовской области

В Дрогобыче (Львовская область) открыли новый производственный цех заморозки ягод на предприятии компании Вест Бери. Компания планирует обеспечить полный цикл производства.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на East-fruit.

Современный цех переработки и заморозки ягод

Компания является одним из ведущих украинских экспортеров замороженных ягод и снабжает сертифицированную продукцию в большинстве стран Европы.

С 2016 года предприятие превратилось из локального производителя в одного из лидеров отрасли. В настоящее время компания реконструирует перерабатывающий комплекс площадью около 10 тысяч кв.м, постепенно вводя в эксплуатацию новые производственные участки. На территории также обустраивают офисные помещения, просторную столовую для работников и современные укрытия, отвечающие всем требованиям безопасности.

Строительство комплекса было реализовано в сжатые сроки: если еще в августе на площадке продолжались строительные работы, то сейчас комплекс полностью построен и оснащен необходимым оборудованием.

По словам руководителя компании Владимира Самборского, в цехе запустят современные линии сортировки и переработки ягод, а также тоннели шоковой заморозки.

Компания планирует и дальше инвестировать в развитие производства, внедрять современные технологии и расширять сотрудничество с партнерами.

По компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Вест Бери" было зарегистрировано в 2016 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 4,002 млн грн.

Основной вид деятельности – другие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.

Дополнительные виды деятельности :

Выращивание семечковых и косточковых фруктов.

Выращивание ягод, орехов и других плодовых деревьев и кустарников.

Уборка дикорастущих недревесных продуктов.

Бенефициарные владельцы – Шологон Юрий, Самборский Владимир.

Напомним, малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.