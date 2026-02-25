Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Наличный курс:

USD

43,23

43,13

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский экспортер замороженных ягод расширяет производство во Львовской области

ягоды
Потери урожая ягод из-за заморозков и града / Pixabay

В Дрогобыче (Львовская область) открыли новый производственный цех заморозки ягод на предприятии компании Вест Бери. Компания планирует обеспечить полный цикл производства.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на East-fruit.

Современный цех переработки и заморозки ягод

Компания является одним из ведущих украинских экспортеров замороженных ягод и снабжает сертифицированную продукцию в большинстве стран Европы.

С 2016 года предприятие превратилось из локального производителя в одного из лидеров отрасли. В настоящее время компания реконструирует перерабатывающий комплекс площадью около 10 тысяч кв.м, постепенно вводя в эксплуатацию новые производственные участки. На территории также обустраивают офисные помещения, просторную столовую для работников и современные укрытия, отвечающие всем требованиям безопасности.

Строительство комплекса было реализовано в сжатые сроки: если еще в августе на площадке продолжались строительные работы, то сейчас комплекс полностью построен и оснащен необходимым оборудованием.

По словам руководителя компании Владимира Самборского, в цехе запустят современные линии сортировки и переработки ягод, а также тоннели шоковой заморозки.

Компания планирует и дальше инвестировать в развитие производства, внедрять современные технологии и расширять сотрудничество с партнерами.

Фото 2 — Украинский экспортер замороженных ягод расширяет производство во Львовской области
Фото 3 — Украинский экспортер замороженных ягод расширяет производство во Львовской области
Фото 4 — Украинский экспортер замороженных ягод расширяет производство во Львовской области
Фото 5 — Украинский экспортер замороженных ягод расширяет производство во Львовской области

По компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Вест Бери" было зарегистрировано в 2016 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 4,002 млн грн.

Основной вид деятельности – другие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.

Дополнительные виды деятельности :

  • Выращивание семечковых и косточковых фруктов.
  • Выращивание ягод, орехов и других плодовых деревьев и кустарников.
  • Уборка дикорастущих недревесных продуктов.

Бенефициарные владельцы – Шологон Юрий, Самборский Владимир.

Напомним, малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.

Автор:
Ольга Опенько