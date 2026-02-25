Запланована подія 2

Український експортер заморожених ягід розширює виробництво на Львівщині

ягоди
Втрати врожаю ягід через заморозки та град / Pixabay

У Дрогобичі (Львівська область) відкрили новий виробничий цех заморозки ягід на підприємстві компанії “Вест Бери”. Компанія планує забезпечити повний цикл виробництва.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення East-fruit.

Сучасний цех переробки та заморозки ягід

Компанія є одним із провідних українських експортерів заморожених ягід і постачає сертифіковану продукцію у більшість країн Європи.

З 2016 року підприємство перетворилося з локального виробника на одного з лідерів галузі. Наразі компанія реконструює переробний комплекс площею близько 10 тисяч кв.м, поступово вводячи в експлуатацію нові виробничі ділянки. На території також облаштовують офісні приміщення, простору їдальню для працівників та сучасні укриття, що відповідають усім вимогам безпеки.

Будівництво комплексу було реалізовано у стислий термін: якщо ще в серпні на майданчику тривали будівельні роботи, то нині комплекс повністю зведений та оснащений необхідним обладнанням.

За словами керівника компанії Володимира Самборського, у цеху запустять сучасні лінії сортування та переробки ягід, а також тунелі шокової заморозки.

Компанія планує й надалі інвестувати у розвиток виробництва, впроваджувати сучасні технології та розширювати співпрацю з партнерами.

По компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Вест Бері" було зареєстровано в 2016 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 4, 002 млн грн.

Основний вид діяльності - інші види переробки та консервування фруктів і овочів.

Додаткові види діяльності:

  • Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів.
  • Вирощування ягід, горіхів та інших плодових дерев і чагарників.
  • Збирання дикорослих недеревних продуктів.

Бенефіціарні власники - Шологон Юрій, Самбірський Володимир.

Нагадаємо, малина залишається ключовою експортно орієнтованою ягодою України, однак у 2025 році обсяги її експорту скоротилися через зменшення врожаю. Водночас Польща істотно наростила закупівлі української ягоди.

Автор:
Ольга Опенько