Ринок смородини в Україні: експерти прогнозують пік цін на ягоду цього року

Чорна смородина залишається однією з найбільш перспективних нішевих культур для українських аграріїв.

Як пише Delo.ua, про це заявив Олександр Ярещенко, провідний науковий співробітник Інституту садівництва НААН, повідомляє EastFruit.

Завдяки можливості повної механізації збору врожаю, культура дозволяє ефективно працювати навіть в умовах гострого дефіциту робочих рук. Також важливою перевагою культури експерт назвав її експортний потенціал.

"Чорна смородина має експортний потенціал. Останні роки затребуваність на ринку висока і саме головне – це культура, в якої не тільки плоди можуть мати комерційне значення. Ринковим продуктом є бруньки смородини з вартістю приблизно 2,5 тисячі гривень за кілограм, і навіть свіже листя", – підкреслив науковець.

Таким чином, чорна смородина може бути цікавою для виробників не лише як ягода для свіжого ринку чи переробки, а й як багатофункціональна культура з кількома каналами монетизації.

Окрему увагу експерт звернув на циклічність цін на ринку чорної смородини. Багаторічний моніторинг ринку виявив чітку циклічність цін на чорну смородину, яка становить приблизно 12 років.

Після піку у 2012–2013 роках та наступного спаду, галузь знову вийшла на максимальні показники прибутковості.

За прогнозами експерта, саме 2025–2026 роки є періодом найвищих цін на ягоду. Втім, інвесторам варто бути готовими до того, що вже з 2027 року на ринку може розпочатися черговий етап планового зниження вартості.

Втім, культура має і свої обмеження. Зокрема, південні регіони України не є оптимальними для її вирощування, оскільки чорна смородина недостатньо адаптована до посушливих кліматичних умов. Через це отримання стабільного й повноцінного врожаю там може бути проблематичним.

Нагадаємо, через несприятливі погодні умови виробництво української смородини скоротилися, що безпосередньо вплинуло на обсяги експорту. У 2025 році він показав суттєве падіння, особливо у сегменті замороженої продукції.