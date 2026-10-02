Правительство выделило 50 млрд грн на денежное довольствие военных

Кабинет министров перераспределил 50,1 млрд грн из резерва сектора безопасности и обороны на выплаты военнослужащим и единовременную денежную помощь. Это должно обеспечить своевременные и полные выплаты в октябре. Корецкий занимает должность премьер-министра с июля 2026 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на распоряжение Кабмина №997 и сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Из общей суммы 36,713 млрд грн направят на денежное довольствие военнослужащих.

Еще 13,388 млрд грн предусмотрено на единовременную денежную помощь в случае гибели или смерти военного, установления инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Средства были перераспределены из бюджетной программы "Резерв средств для сектора безопасности и обороны" на программу Министерства обороны, которая охватывает обеспечение деятельности Вооруженных сил, подготовку войск и кадров, а также медицинское обеспечение военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Из 50,101 млрд грн расходов на потребление 30,972 млрд грн приходится на оплату труда.

Корецкий подчеркнул, что несмотря на значительный дефицит бюджета, финансирование обороны остается приоритетом правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что на сентябрьские выплаты военным и их семьям правительство перераспределило 33,6 млрд грн из оборонного резерва.