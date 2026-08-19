Базовые, зональные, суточные и бонусы: как изменилась система боевых выплат военным на передовой

В 2026 году система боевых выплат военнослужащим предусматривает базовые вознаграждения, дополнительные выплаты за пребывание в определенных зонах, штурмовые действия и отдельные результаты боевой работы. Общая сумма ежемесячных боевых выплат может составить до 460 тысяч гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Базовые боевые выплаты

Основные выплаты составляют 100, 50 и 30 тысяч гривен. Их начисляют пропорционально дням выполнения соответствующих задач:

100 тысяч грн - за непосредственное участие в боях на линии столкновения и выполнения задач по огневому поражению противника;

50 тысяч грн - для руководящего состава органов военного управления и штабов, управляющих подразделениями в районе боевых действий;

30 тысяч грн - за выполнение боевых или специальных задач по боевым приказам, в частности в районах боевых действий и во время задач ПВО.

Дополнительные выплаты

С июня 2026 г. предусмотрены также зональные вознаграждения. Их размер зависит от места выполнения задач:

170 тысяч грн - за задание на линии столкновения, во время наступления, контрнаступления или контратаки, на временно оккупированной территории, в "серой" зоне или на территории противника;

70 тысяч грн - за задание на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

При этом выплаты рассчитываются за фактические дни пребывания в соответствующей зоне. Отдельно предусмотрены суточные выплаты за активные боевые действия:

40 тысяч грн - за штурм на линии столкновения или в глубине обороны противника;

20 тысяч грн - за восстановление позиций в глубине собственной обороны.

Как определяется максимум

Как пояснили в ведомстве, лимит боевых выплат составляет 460 тысяч гривен в месяц. В него входят 100 тысяч гривен за непосредственное участие в боях, зональные выплаты 170 или 70 тысяч гривен и выплаты 40 или 20 тысяч гривен за штурмовые действия.

Базовое денежное довольствие, а также бонусы за захват в плен или ликвидацию противника в этот лимит не входят.

Ранее Минобороны ввело новое дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн в месяц для военнослужащих, исполняющих обязанности службы, но не имеющих права на высшие боевые выплаты.