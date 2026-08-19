Базові, зональні, добові та бонуси: як змінилася система бойових виплат військовим на передовій

У 2026 році система бойових виплат для військовослужбовців передбачає базові винагороди, додаткові виплати за перебування у визначених зонах, штурмові дії та окремі результати бойової роботи. Загальна сума щомісячних бойових виплат може становити до 460 тисяч грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Базові бойові виплати

Основні виплати становлять 100, 50 та 30 тисяч грн. Їх нараховують пропорційно дням виконання відповідних завдань:

100 тисяч грн — за безпосередню участь у боях на лінії зіткнення та виконання завдань із вогневого ураження противника;

50 тисяч грн — для керівного складу органів військового управління та штабів, які керують підрозділами в районі бойових дій;

30 тисяч грн — за виконання бойових або спеціальних завдань за бойовими наказами, зокрема в районах бойових дій та під час завдань ППО.

Додаткові виплати

Із червня 2026 року передбачені також зональні винагороди. Їхній розмір залежить від місця виконання завдань:

170 тисяч грн — за завдання на лінії зіткнення, під час наступу, контрнаступу чи контратаки, на тимчасово окупованій території, у "сірій" зоні або на території противника;

70 тисяч грн — за завдання на відстані до ротного опорного пункту включно.

При цьому виплати розраховують за фактичні дні перебування у відповідній зоні. Окремо передбачені добові виплати за активні бойові дії:

40 тисяч грн — за штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника;

20 тисяч грн — за відновлення позицій у глибині власної оборони.

Як визначається максимум

Як пояснили у відомстві, ліміт бойових виплат становить 460 тисяч грн на місяць. До нього входять 100 тисяч грн за безпосередню участь у боях, зональні виплати 170 або 70 тисяч грн та виплати 40 або 20 тисяч грн за штурмові дії.

Базове грошове забезпечення, а також бонуси за захоплення в полон або ліквідацію противника до цього ліміту не входять.

Раніше Міноборони запровадило нову додаткову винагороду у розмірі 10 000 грн на місяць для військовослужбовців, які виконують обов'язки служби, але не мають права на вищі бойові виплати.