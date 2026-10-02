В Закарпатье продают ТЭЦ на биомассе мощностью 6 МВт за €10 млн

В Закарпатской области была выставлена на продажу готовая теплоэлектроцентраль на биомассе мощностью 6 МВт. Стоимость актива составляет €10 млн — примерно на 20% ниже заявленной себестоимости строительства.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Продажа биоТЕЦ в Закарпатье.

Станция уже построена, прошла пусконаладочные работы и была синхронизирована с электросетью. Объект имеет собственную подстанцию 35 кВ, SCADA-систему, систему водоподготовки и охлаждения, а также паровой котел HURST американского производства.

Во время контрольного запуска станция продемонстрировала генерацию 4 МВт на хвойной щепе с влажностью 45-55%. После дополнительной настройки вакуумной системы и автоматики владельцы планируют выйти на технический показатель 5,5–6 МВт. В то же время, этот показатель пока не является гарантированной непрерывной мощностью.

Актив расположен в горном лесном регионе Закарпатья вблизи реки Тиса и границы с ЕС. В настоящее время промышленная территория занимает около 0,5 га, в то же время ее планируют расширить до 8 га за счет близлежащих земель.

Коммерческая составляющая

Объект имеет действующее постановление НКРЭКа о "зеленом" тарифе и договорах с "Закарпатьеоблэнерго". По данным продавца, задолженность предприятия реструктуризирована по плану санации: остаток составляет около 80–90 млн грн, срок погашения – около четырех лет.

В имущественный комплекс также входит здание городской котельной. Установленный котел рассчитан на отопление около 30–35 тыс. кв. м, что создает возможность для развития отдельного направления по поставкам тепла.

Топливом для станции должны быть отходы лесозаготовки – ветки, кроны и низкосортная древесина. Владельцы ведут переговоры с тремя крупнейшими лесхозами региона по поставке сырья.

Какие направления развития рассматривают

Кроме производства электроэнергии, на базе актива рассматривается запуск лесопильного и сушильного производства, а также производства пеллет. По расчетам продавца, сушильный комплекс может одновременно загружать до 1000 куб. м древесины, а его потенциальная пропускная способность составляет до 10 тыс. куб. м в месяц.

Еще одним потенциальным направлением называют размещение дата-центра с питанием от собственного поколения. В перспективе также рассматриваются установление систем накопления энергии, строительство малой ГЭС и увеличение общей генерации энергокомплекса до 20 МВт.

По заявленным планам, площадка может стать основой для промышленно-энергетического парка, где другие предприятия получат доступ к электроэнергии и теплу.

Владелец предлагает несколько форматов сотрудничества – от полного выкупа актива до привлечения стратегического или проектного партнера для реализации отдельных направлений.

Ранее сообщалось, что Латвия передаст Украине оборудование для восстановления поврежденных ТЭЦ. Обсуждалось увеличение поставок необходимого оборудования, в частности, механизмы ускоренной передачи оборудования с латвийских ТЭЦ для скорейшего восстановления энергетических объектов в украинских городах.