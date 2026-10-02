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Новости
Дата публикации

Кличко сообщил о возможном возобновлении движения метро по Южному мосту

метрополитен
Кличко рассказал, когда метро сможет ездить по Южному мосту во время тревог

Киевский метрополитен технически готов восстановить движение поездов по Южному мосту во время желтого уровня воздушной тревоги. В то же время для этого необходимо экспертное заключение.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Возвращение метро на Южный мост

По его словам, решение о возобновлении движения метро по Южному мосту во время желтых тревог должно основываться на выводах профильных научных учреждений.

Министерство инфраструктуры уже обратилось в соответствующие институты относительно проведения необходимой оценки состояния моста.

После получения экспертного заключения столичные власти смогут определить, безопасно ли возобновлять движение поездов по Южному мосту во время воздушных тревог желтого уровня.

Россия ударила по Южному мосту

Российские войска дважды атаковали Южный мост в Киеве вечером 1 октября, а утром 2 октября зафиксировали новое попадание.

После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.

По предварительной информации, в результате атаки были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена.

После атаки специалисты метрополитена обесточили рельсы, а движение поездов метро и наземного транспорта через мост остановили.

Автор:
Ольга Опенько

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