Після атак із трьох великих меткомбінатів України працює лише один

Після останніх російських атак із трьох великих металургійних підприємств України повного циклу працює лише "Каметсталь", завантажена приблизно на 40% потужності. "Запоріжсталь" зупинена, а можливості найближчим часом відновити роботу її печей наразі не бачать.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю директора групи "Метінвест" Олександра Водовоза.

До трійки великих підприємств повного циклу належать ArcelorMittal у Кривому Розі, "Каметсталь" у Дніпропетровській області та "Запоріжсталь".

Після останніх ударів "Запоріжсталь" не працює. На підприємстві зруйновані печі та серйозно пошкоджені металеві конструкції. Під час атаки також загинули люди.

На підприємстві зазначають, що швидко зупинити металургійне виробництво, а потім просто відновити його після покращення ситуації неможливо. Тому подальші удари створюють ризик не лише тимчасового скорочення випуску, а й втрати виробничих потужностей.

Наразі можливості знову запустити пошкоджені печі "Запоріжсталі" не бачать, хоча не виключають відновлення в майбутньому.

У групі "Метінвест" працює близько 50 тисяч людей, включно з працівниками, які зараз служать у Збройних силах України.

Компанія заявляє, що до останнього намагалася уникати скорочень, однак через падіння обсягів роботи планує знижувати витрати, оптимізувати бізнес-процеси та скорочувати чисельність персоналу.

Передусім це стосуватиметься напрямів, де обсяги роботи суттєво зменшилися. Працівникам, яких торкнуться скорочення, обіцяють компенсації та, за можливості, вакансії на інших виробничих підприємствах групи.

Нагадаємо, у серпні через морську блокаду та російські атаки виробництво сталі в Україні впало на 57%. Додатковий тиск на галузь створюють логістичні проблеми та обмеження на зовнішніх ринках.