Наслідки морської блокади для металургів: у серпні виробництво сталі впало на 57%

Українські металургійні підприємства у серпні 2026 року скоротили виплавку сталі на 57,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року — до 277 тис. тонн. У порівнянні з липнем виробництво впало на 39,4%. На результати галузі вплинули блокування морської логістики, торговельні обмеження ЄС та російські атаки на металургійні підприємства.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на GMK Center.

Ще сильніше у серпні скоротилося виробництво чавуну — до 257,1 тис. тонн. Це на 65,6% менше, ніж роком раніше, та на 40,5% нижче за липневий показник.

Виробництво товарного металопрокату становило 269,5 тис. тонн, скоротившись на 57,4% у річному вимірі та на 29,6% за місяць.

За січень-серпень ситуація виглядає менш різкою, однак усі основні показники залишаються нижчими за торішні. Виплавка сталі скоротилася на 12,5% — до 4,3 млн тонн, чавуну — на 14,8%, до 4,35 млн тонн, а металопрокату — на 15,6%, до 3,59 млн тонн.

Одним із чинників падіння стала фактична блокада морських портів, яка ускладнила експорт продукції та постачання сировини. Додатковий тиск створюють європейський механізм CBAM та обмеження на імпорт української сталі до ЄС.

У серпні до логістичних проблем додалися прямі удари по виробництву. "Запоріжсталь" зупинила роботу після ракетних атак 11 та 27 серпня. Внаслідок ударів загинули сім працівників, ще 21 людина була поранена, пошкоджень зазнали енергетична й транспортна інфраструктура, а також потужності доменного та коксового виробництв. До зупинки підприємство встигло виплавити у серпні 46,2 тис. тонн сталі.

На початку вересня ситуація для галузі ще погіршилася. У ніч на 5 вересня російські ракети вдарили по "Каметсталі" у Кам'янському. Після пошкодження ключових виробничих об'єктів та інфраструктури комбінат також зупинив виробництво.

Головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко назвав серпневий результат одним із найнижчих за всю історію української металургії. Нижчі показники, за його словами, фіксували лише у квітні та грудні 2022 року. Через зупинку підприємств у GMK Center очікують подальшого погіршення виробничих показників у вересні.

Для порівняння, у 2025 році українські металурги виплавили 7,41 млн тонн сталі, що було на 2,2% менше, ніж роком раніше. Водночас виробництво чавуну тоді зросло на 11,2% — до 7,88 млн тонн, а товарного прокату — на 4,8%, до 6,52 млн тонн.

Нагадаємо, наприкінці серпня в "Укрметалургпромі" попереджали, що через закриття портів Великої Одеси виробництво сталі в Україні за підсумками 2026 року може скоротитися до 50% порівняно з минулим роком. За сім місяців падіння становило лише 5,6%, але ці дані ще не враховували серпневих наслідків морської блокади та ударів по підприємствах.

Також "Запоріжсталь" заявляла, що блокада портів ускладнила експорт металопродукції та обмежила можливості підприємства виробляти продукцію для зовнішніх ринків. Комбінат на той момент уже перебував у тривалому простої після російських атак.