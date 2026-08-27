Росія знову вдарила по "Запоріжсталі" п’ятьма ракетами

У ніч на 27 серпня російські війська знову атакували металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат, голова підкомітету з питань промислової політики Муса Магомедов.

За його словами, п’ять ракет влучили в те саме місце, яке зазнало удару 11 серпня, внаслідок якого загинули семеро працівників підприємства.

Магомедов зауважив, що ще після тієї атаки комбінат був змушений зупинити роботу. Нардеп підкреслив що наслідки цих ударів надзвичайно серйозні, і коли "Запоріжсталь" зможе відновити роботу – наразі велике питання.

"До весни Україна може залишитися без металургії. Це реальна перспектива, якщо уряд терміново не почне діяти. "Рускі" буквально знищують українську металургію", - констатував Магомедов.

Він підкреслив, що при цьому російські удари – не єдина проблема галузі, адже українську металургію сьогодні затискають з усіх сторін.

Через блокування портів Великої Одеси зупинився видобуток на Південному ГЗК, а виробництво інших криворізьких ГЗК за підсумками серпня може впасти приблизно на 30% до середньорічного рівня 2025 року. Альтернативи морській логістиці в необхідних обсягах фактично немає.

"Одночасно маємо 30-відсоткове підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці". Частка залізничних витрат у собівартості продукції металургів уже зросла у 2–3 рази. Підприємства після кількох років війни практично вичерпали внутрішні резерви", - зазначив нардеп.

Серед проблем галузі він перерахував CBAM, який може коштувати українським виробникам додаткові 50–100 євро на кожній тонні сталі, та нові європейські квоти: близько 1,05 млн тонн на рік – приблизно на 60% менше фактичного експорту української сталі до ЄС у 2025 році. За наявними оцінками, лише через обмеження квот Україна ризикуємо недоотримати близько $1 млрд експорту та понад 17 млрд грн бюджетних надходжень.

"Але якщо одночасно дорожчає логістика, закриваються експортні можливості, вводяться нові обмеження, а підприємства ще й щодня перебувають під російськими ударами – скоро підтримувати буде просто нікого.Металургія – це робочі місця, експорт, валютна виручка, податки і цілі міста, життя яких залежить від підприємств.Тому зараз галузі потрібен комплекс конкретних рішень уряду", - підсумував Магомедов.

Нагадаємо, "Запоріжсталь" залишається у тривалому простої після російських обстрілів, а відновлення підприємства не буде швидким. Додатковим викликом для комбінату стала блокада портів Великої Одеси, яка обмежує можливості виробляти та експортувати металопродукцію.