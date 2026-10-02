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Новости
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Украина усиливает энергетику перед зимой: через фонд закупят трансформаторы и защитное оборудование

Трансформаторы и разъединители
Украина закупят трансформаторы и защитное оборудование

Украина продолжает закупать критическое оборудование для восстановления и защиты энергосистемы в преддверии зимы. В сентябре через Фонд поддержки энергетики заключили контракты почти на 25,6 млн. евро, в том числе на трансформаторы, кабельное оборудование и специальную технику.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Среди законтрактованного оборудования – силовые трансформаторы, коммутационное и кабельное оборудование, специальная техника, оборудование для энергетической инфраструктуры и средства защиты.

Кроме того, в течение сентября украинские энергетические компании уже получили через фонд оборудования примерно на 6,1 млн. евро. Его будут использовать для поддержания стабильной работы, восстановления и защиты энергетической инфраструктуры.

В сентябре международные партнеры также объявили о новых вкладах. Германия должна выделить 250 млн евро, Эстония – еще 100 тыс. евро.

Всего в Фонд поддержки энергетики Украины поступило почти 2,159 млрд евро грантовых средств от 40 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и трех международных организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение лета украинские энергетические предприятия получили через Фонд поддержки энергетики сотни километров кабелей, десятки трансформаторов и газотурбинные электростанции для усиления энергосистемы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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