Рада прийняла закон про публічно-приватне партнерство: $ 1 млрд інвестицій у відбудову

19 травня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 7508 щодо спрощення механізму залучення приватних інвестицій з використанням прискореної процедури державно-приватного партнерства для відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали 253 народні депутати.

Навіщо це потрібно?

Як пояснила перша віце-прем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлії Свириденко, закон про публічно-приватне партнерство (ППП) допоможе залучити інвестиції у відбудову України.

"Відтак в Україні інфраструктура зможе будуватись чи відновлюватися не за принципом "усе з бюджету", а в партнерстві — з бізнесом та з донорами. На основі публічно-приватного партнерства. Так — як це відбувається у світі", наголосила чиновниця.

Вона додала, що хоча концепт ППП в Україні існує вже давно, але за весь час було укладено лише два великі концесійні договори. Завдяки змінам до законодавства уряд розраховує, що механізм ППП нарешті запрацює і принесе у найближчі роки до 1 млрд доларів інвестицій у конкретні проєкти. За словами Свириденко, насамперед, це можуть бути такі сфери:

порти,

лікарні,

муніципальні об’єкти.

Також закон дозволяє запровадити гібридну модель ППП, у якій поєднується бюджет, гранти від міжнародних партнерів й приватне фінансування. Це і дешевше для держави, і швидше, і безпечніше для інвестора.

"Ще одна важлива зміна — держава отримає право запускати спрощену процедуру для проєктів відновлення: у медицині, транспорті, енергетиці, освіті, соціальних послугах. Вона діятиме під час воєнного стану та ще 7 років після — для проєктів будь-якого розміру", - підкреслила Свириденко.

Вона додала, що закон вводить додаткові гарантії для інвесторів (наприклад, щодо стабільності умов договору), а також оновлює понад 30 секторальних законів. Тепер ППП зможе запрацювати у тих сферах, де раніше це було майже неможливо через юридичні бар’єри — наприклад, в медицині, освіті, культурі, транспорті чи житловому господарстві.

Що змінюється з новим законом?

"Україна потребує понад $524 млрд на відбудову, а наш бюджет і без того працює на межі. ППП дозволяє грамотно розділяти: що будуємо за державні кошти, а де залучаємо приватні інвестиції. У багатьох країнах саме через ППП будуються дороги, лікарні, школи - швидше, дешевше, надійніше", - зазначив голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

За його словами, цей законопроєкт:

забирається зайва бюрократію: буде менше перепон, більше реальних проєктів;

вводиться швидка процедура для малих проєктів — ідеально для громад, які хочуть розвиватись;

розширюється сфера, де можна використовувати ППП — не тільки дороги чи порти, а й соціальні об’єкти;

дається можливість застосовувати британську модель: коли бізнес будує, а держава платить за користування — це мінімізує навантаження на бюджет;

усуваються лазівки з орендою в концесіях;

впроваджуються електронні майданчики для прозорих конкурсів.

Відбудова України

Нагадаємо, в Україні пошкоджено або знищено понад 350 тисяч об’єктів — від житлових будинків до шкіл, лікарень, доріг, а також інженерної та портової інфраструктури. Попри це, понад 100 тисяч уже вдалося відновити.

За оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.