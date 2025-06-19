Рада приняла закон о публично-частном партнерстве: $1 млрд инвестиций в восстановление

19 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом евроинтеграционный законопроект №7508 об упрощении механизма привлечения частных инвестиций с использованием ускоренной процедуры государственно-частного партнерства для восстановления разрушенных войной объектов и строительства новых объектов, связанных с послевоенной перестройкой экономики Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, решение поддержали 253 народных депутата.

Зачем это нужно?

Как пояснила первая вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлии Свириденко, закон о публично-частном партнерстве (ППП) поможет привлечь инвестиции в восстановление Украины.

"Следовательно, в Украине инфраструктура сможет строиться или восстанавливаться не по принципу "все из бюджета", а в партнерстве — с бизнесом и с донорами. На основе публично-частного партнерства. Так — как это происходит в мире", — отметила чиновница.

Она добавила, что хотя концепт ППП в Украине существует уже давно, но за все время были заключены только два больших концессионных договора.

порты,

больницы,

муниципальные объекты.

Также закон позволяет ввести гибридную модель ППП, в которой совмещается бюджет, гранты от международных партнеров и частное финансирование. Это и дешевле для государства, и быстрее и безопаснее для инвестора.

"Еще одно важное изменение — государство получит право запускать упрощенную процедуру для проектов восстановления: в медицине, транспорте, энергетике, образовании, социальных услугах. Она будет действовать во время военного положения и еще 7 лет после — для проектов любого размера", — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что закон вводит дополнительные гарантии для инвесторов (например, стабильность условий договора), а также обновляет более 30 секторальных законов. Теперь ППП сможет заработать в тех сферах, где раньше это было почти невозможно из-за юридических барьеров, например в медицине, образовании, культуре, транспорте или жилищном хозяйстве.

Что меняется с новым законом?

"Украина нуждается более $524 млрд в восстановлении, а наш бюджет и без того работает на грани. ППП позволяет грамотно разделять: что строим за государственные средства, а где привлекаем частные инвестиции. Во многих странах именно через ППП строятся дороги, больницы, школы — быстрее, дешевле, надежнее", — отметил председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По его словам, этот законопроект:

забирается излишняя бюрократия: будет меньше препятствий, больше реальных проектов;

вводится быстрая процедура для малых проектов – идеально для общин, желающих развиваться;

расширяется область, где можно использовать ППП — не только дороги или порты, но и социальные объекты;

дается возможность применять британскую модель: когда бизнес строит, а государство платит за пользование – это минимизирует нагрузку на бюджет;

устраняются лазейки с арендой в концессиях;

внедряются электронные площадки для прозрачных конкурсов.

Восстановление Украины

Напомним, в Украине повреждено или уничтожено более 350 тысяч объектов — от жилых домов до школ, больниц, дорог, а также инженерной и портовой инфраструктуры. Тем не менее, более 100 тысяч уже удалось восстановить.

По обновленным оценкам, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.