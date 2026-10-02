Цены на топливо 2 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 2 октября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 93,00 грн (-56 коп.) А-95 89,25 грн (-2 коп.) А-92 85,98 грн (0 коп.) ДТ 98,40 грн (-4 коп.) Газ 43,93 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 95,90 92,90 99,90 45,50 UPG 91,90 88,90 97,90 43,90 WOG 95,90 92,90 99,90 45,50 УКРНАФТА 88,90 88,90 86,90 97,90 42,90 SOCAR 97,90 94,90 103,00 45,21 AMIC 91,90 88,85 97,90 43,95 БРСМ-Нафта 85,58 96,44 42,60

Напомним, пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.