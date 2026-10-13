В Украине запустили карту энергонезависимости: как проверить готовность дома к отключениям

В Украине запустили интерактивную "Карту энергонезависимости", на которой можно проверить, имеет ли жилой дом резервное питание и какие услуги доступны при отключении света.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

"Карта энергонезависимости" - совместный проект Минвосстановления и общественной организации "ЛУН Город" при участии "Национальной платформы ОСМД" и "Экодии".

Что показывает карта

Сервис помогает жильцам, арендаторам и покупателям жилья оценить готовность дома к отопительному сезону и аварийным отключениям. В частности, на карте можно проверить, есть ли в доме генераторы, инверторы или солнечные панели, а также работают ли при отключении отопления, лифты, водоснабжение и интернет.

По соображениям безопасности, сервис показывает только общую информацию о резервном питании, без технических подробностей. Представители ОСМД и управляющие могут обращаться через форму обратной связи, чтобы обновлять данные о домах.

Какие программы поддержки доступны

Карта связана с правительственной платформой "Епора". Просматривая информацию о конкретном доме, пользователи могут узнать не только об уже внедренных мерах по энергоэффективности, но и о доступных программах поддержки.

Среди них - программа "СвітлоДім", гранты и кредиты на энергомодернизацию.

"Теперь человек, просматривая дом, может не только оценить текущую подготовку и уже принятые меры, но и сразу пересмотреть доступные для него программы поддержки для дальнейшей модернизации", - отметил замминистра по цифровизации Игорь Рева.

В дальнейшем партнеры планируют расширить функционал карты, привлечь управляющих к проверке информации и распространить сервис на другие крупные города Украины.

Напомним, по состоянию на 22 июля в рамках правительственной программы "СвітлоДім" уже профинансировали 2442 многоквартирных дома более чем на 610 млн грн. Денежные средства направляют на решения, которые помогают домам обеспечивать автономное питание во время проблем с электроснабжением.