Росія знищила 60% відбудованого “Епіцентру” в Чернігові, масштаби збитків ще оцінюють

Російська атака в ніч на 9 жовтня зруйнувала 60% будівлі "Епіцентру" в Чернігові. На початку повномасштабної війни торговельний центр уже зазнав руйнувань, але компанія відбудувала його за два роки й відкрила знову.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Епіцентру".

Повторне руйнування у Чернігові

28 лютого 2022 рокуросіяни знищили цей гіпермаркет. Проте його відбудували та 9 листопада 2024 року відкрили для відвідувачів восени 2024-го. Загальна площа відновленого об’єкту становила майже 33 тис. кв. м.

Відбудований торговельний центр оснастили сонячними панелями та сучасними технологічними системами. Він забезпечував роботою сотні людей і щодня приймав тисячі відвідувачів.

"Є торговельні центри, які для нас значно більше, ніж бізнес. "Епіцентр" у Чернігові — саме такий. Він став символом відродження. Символом віри в те, що життя обов’язково переможе руйнування," — зазначили у компанії.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.

Після атаки на Чернігів 12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.

Російська армія ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру"Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.

Російські війська завдали удару по території торговельного центру "Епіцентр" у Запоріжжі 28 серпня, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

24 серпня армія РФ атакувала "Епіцентр" в Одесі.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.