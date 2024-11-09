У Чернігові відкрився відбудований ТЦ "Епіцентр", зруйнований під час обстрілів у 2022 році

9 листопада в Чернігові на вул. Шевченка, 57 відбулося відкриття відновленого торговельного центру "Епіцентр", який був знищений російськими ракетами на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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Про це йдеться у релізі "Епіцентру".

Відновлення "Епіцентру" створило близько 100 додаткових робочих місць, а загалом ТЦ забезпечуватиме роботою близько 500 осіб. Очікується, що щорічні платежі до місцевого та державного бюджетів перевищуватимуть 57 мільйонів гривень, що допоможе розвитку громади, яка постраждала від війни.

Новий ТЦ має площу майже 33 тисячі квадратних метрів — на 50% більше від попередньої, що дозволило розмістити всі формати "Епіцентру", такі як аптека, центр техніки і декору, зоомагазин Lapki, флора-центр "Букет", меблевий центр, а також продуктовий Food Market з фудкортом, тощо.

Крім того, у ТЦ працюватиме Drive in Arena, де відвідувачі зможуть заїжджати на авто для зручних покупок, а також буде підземний паркінг, що слугуватиме укриттям для до 5000 осіб, і зарядна станція для електромобілів.

Нагадаємо, цей гіпермаркет був зруйнований 28 лютого, під час обстрілу міста. В результаті артобстрілу спалахнув "Епіцентр" та 5 сусідніх будинків.

Також росіяни зруйнували "Епіцентри" у Нікополі, Херсоні і Харкові.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" — це омніканальна екосистема, яка об’єднує мережі "Епіцентр" та "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ Осмолода, логістичні потужності та інші активи. Мережа "Епіцентр" - один з лідерів українського ринку ритейлу та безсумнівний №1 в сегменті товарів для дому та будівництва. Станом початок листопада 2024 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні.