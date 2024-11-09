В Чернигове открылся отстроенный ТЦ "Эпицентр", разрушенный во время обстрелов в 2022 году

9 ноября в Чернигове по ул. Шевченко, 57 состоялось открытие восстановленного торгового центра "Эпицентр", который был уничтожен российскими ракетами в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

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Об этом говорится в релизе "Эпицентра".

Восстановление "Эпицентра" создало около 100 дополнительных рабочих мест, а всего ТЦ будет обеспечивать работой около 500 человек. Ожидается, что ежегодные платежи в местный и государственный бюджеты будут превышать 57 миллионов гривен, что поможет развитию пострадавшей от войны общины.

Новый ТЦ имеет площадь почти 33 тысяч квадратных метров — на 50% больше предыдущей, что позволило разместить все форматы "Эпицентра", такие как аптека, центр техники и декора, зоомагазин Lapki, флора-центр "Букет", мебельный центр, а также продуктовый Food Market с фудкортом и т.д.

Кроме того, в ТЦ будет работать Drive in Arena, где посетители смогут заезжать на авто для удобных покупок, а также будет подземный паркинг, служащий укрытием до 5000 человек, и зарядная станция для электромобилей.

Напомним, этот гипермаркет был разрушен 28 февраля во время обстрела города. В результате артобстрела вспыхнули "Эпицентр" и 5 соседних домов.

Также россияне разрушили "Эпицентры" в Никополе, Херсоне и Харькове .

Об "Эпицентре"

Группа компаний "Эпицентр" — это омниканальная экосистема, объединяющая сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ Осмолоды, логистические мощности и другие активы. Сеть "Эпицентр" – один из лидеров украинского рынка ритейла и несомненный №1 в сегменте товаров для дома и строительства. По состоянию на начало ноября 2024 года сеть ритейлера объединяла 71 действующий ТЦ в Украине.