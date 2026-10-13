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Россия уничтожила 60% отстроенного "Эпицентра" в Чернигове, масштабы ущерба еще оценивают

Эпицентр, Чернигов, разрушение
В Чернигове повреждено 60% "Эпицентра"/Фото: ГСЧС Черниговщины

Российская атака в ночь на 9 октября разрушила 60% строения "Эпицентра" в Чернигове. В начале полномасштабной войны торговый центр уже потерпел разрушения, но компания отстроила его за два года и открыла снова.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Эпицентра".

Повторное разрушение в Чернигове

28 февраля 2022 года россияне уничтожили этот гипермаркет. Однако его отстроили и 9 ноября 2024 открыли для посетителей осенью 2024-го. Общая площадь восстановленного объекта составила около 33 тыс. кв. м.

Отстроенный торговый центр оснастили солнечными панелями и современными технологическими системами. Он снабжал работой сотни людей и ежедневно принимал тысячи посетителей.

"Есть торговые центры, которые для нас гораздо больше, чем бизнес. "Эпицентр" в Чернигове именно такой. Он стал символом возрождения. Символом веры в то, что жизнь обязательно победит разрушение," — отметили в компании.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.

После атаки на Чернигов 12 октября российские войска попали в "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания. Это первый объект сети в городе, работающий уже 19 лет.

Российская армия вечером 4 сентября и ночью 5 сентября нанесла удары реактивными дронами по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве, пострадали два человека.

Российские войска нанесли удар по территории торгового центра "Эпицентр"   в Запорожье 28 августа, в результате чего здание получило повреждения.

24 августа армия РФ   атаковала "Эпицентр" в Одессе

Напомним, во время массированного обстрела Киева 5 августа россияне   уничтожили   два логистических центра "Эпицентра", там погиб один сотрудник компании.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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