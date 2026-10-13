Після обстрілів енергетики: у Києві та області розширять роботу місцевих електростанцій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила зміни, які дозволять ширше залучати генерацію Києва та Київської області до балансування енергосистеми.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Ухвалені 13 жовтня регуляторні коригування покликані максимально використовувати наявні генеруючі потужності регіону в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Що передбачає рішення регулятора

Нові правила розширюють можливості роботи місцевих електростанцій та станцій регіону:

місцеві генеруючі потужності отримують додаткові можливості надавати допоміжні послуги;

рішення сприятиме підтриманню балансу між виробництвом і споживанням електроенергії;

захід має особливе значення на тлі пошкоджень енергетичних об'єктів унаслідок ворожих ударів.

У нацкомісії зазначили, що продовжують адаптувати механізми регулювання до викликів воєнного часу, створюючи умови для надійної роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регулятор пояснив нові правила відключення електроенергії та умови, за яких споживач не платитиме за підключення. З 1 жовтня в Україні запрацював єдиний механізм визначення вартості відключення та відновлення електропостачання, згідно з яким побутові споживачі з боргом менше ніж 1 664 гривні не оплачують ці роботи, а для решти випадків встановлено граничну вартість послуг.