Банківська таємниця та вимоги ЄС: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

13 жовтня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15555, який має адаптувати порядок розкриття банківської таємниці до вимог ЄС. Документ пропонує обмежити використання інформації, отриманої Національним банком від іноземних органів банківського нагляду, у цивільному та господарському судочинстві, а також уточнити умови її розкриття.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

НБУ та банківська таємниця

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком України" зареєстрували 21 серпня 2026 року.

Документ передбачає обмеження доступу до інформації, що становить банківську таємницю та надходить до НБУ від органів банківського нагляду інших держав. Зокрема, пропонується заборонити використання такої інформації в цивільному та господарському судочинстві.

Крім того, законопроєкт уточнює умови, за яких Національний банк зможе розкривати отримані від іноземних регуляторів відомості. НБУ матиме право передавати таку інформацію не лише за згодою відповідного органу банківського нагляду, а й для цілей, визначених у цій згоді.

Мета змін - узгодити порядок роботи з банківською таємницею, отриманою від іноземних наглядових органів, із вимогами законодавства ЄС.

Нагадаємо, у липні в Мінфіні заявили, що Україна у будь-якому разі прийде до розкриття банківської таємниці. "У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти. І це у будь-якому випадку буде", — наголосив тоді заступник міністра фінансів Денис Улютін під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.