У Мінфіні заявили, що Україна у будь-якому разі прийде до розкриття банківської таємниці

Україна має невідворотно перейти до розкриття банківської таємниці — такий крок передбачений Національною стратегією доходів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти. І це у будь-якому випадку буде", — наголосив заступник міністра фінансів Денис Улютін під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

Він зазначив, що наразі з цього приводу точиться складна дискусія між Міністерством фінансів і Національним банком України.

Він також визнав, що у разі подання всього пакета пропозицій Мінфіну у первинному вигляді, законопроєкт не зміг би дійти навіть до розгляду на комітеті.

Раніше парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №13233. Документ стосується приєднання України до європейської платіжної зони SEPA, а також передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків і банківських сейфів усіх громадян.

Нагадаємо, в березні Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які були затверджені постановою регулятора у липні 2006 року.