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В Минфине заявили, что Украина в любом случае придет к раскрытию банковской тайны

Раскрытие банковской тайны
Украина в любом случае придет к раскрытию банковской тайны / Depositphotos

Украина должна неотвратимо перейти к раскрытию банковской тайны – такой шаг предусмотрен Национальной стратегией доходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому прийти. И это в любом случае будет", — подчеркнул замминистра финансов Денис Улютин во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

Он отметил, что сейчас по этому поводу идет сложная дискуссия между Министерством финансов и Национальным банком Украины.

Он также признал, что в случае представления всего пакета предложений Минфина в первоначальном виде, законопроект не смог бы прийти даже к рассмотрению на комитете.

Ранее парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект №13233. Документ касается присоединения Украины к европейской платежной зоне SEPA, а также предусматривает создание централизованного реестра банковских счетов и банковских сейфов всех граждан.

Напомним, в марте Национальный банк обнародовал для обсуждения проект изменений в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия   банковской тайны, утвержденных постановлением регулятора в июле 2006 года.

Автор:
Татьяна Гойденко