Терехов звернувся до керівництва Ради та уряду щодо змін до проєкту держбюджету-2027

Міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Сергія Корецького з пропозиціями щодо змін до проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Як пише Dilo, відповідні звернення, підтримані асоціацією, направлені до Верховної Ради та Кабінету міністрів.

На чому наполягає Терехов

У зверненнях пропонується збільшити фінансові ресурси місцевих бюджетів, передбачити додаткові кошти на освіту, соціальний захист, медицину та відновлення прифронтових територій.

Зокрема, асоціація пропонує залишати громадам 64% податку на доходи фізичних осіб замість 60%. За її оцінками, це забезпечить місцевим бюджетам додаткові 18,2 млрд грн.

Також пропонується зберегти компенсацію різниці в тарифах на тепло й водопостачання та обмежити вилучення коштів із бюджетів прифронтових громад через механізм реверсної дотації.

Окремі пропозиції передбачають додаткове фінансування освіти на 32,3 млрд грн, соціальної сфери – на 27,9 млрд грн та охорони здоров’я – на 1,6 млрд грн. Ще 8,45 млрд грн пропонують спрямувати на 51 пріоритетний інвестиційний проєкт.

"Державний бюджет України на 2027 рік має враховувати реальну вартість забезпечення життя прифронтових територій. Йдеться не про створення особливих привілеїв для окремих громад, а про справедливий розподіл державних ресурсів відповідно до масштабів ризиків, руйнувань і фактичного навантаження на місцеві бюджети", – наголосив Терехов.

Звідки пропонують залучити кошти

Для фінансування запропонованих змін асоціація розраховує залучити до державного бюджету додаткові 95 млрд грн.

Із них 65 млрд грн пропонується отримати завдяки детінізації економіки, боротьбі з контрабандою та ефективнішому адмініструванню податків. Ще 30 млрд грн – через збільшення прогнозованого перерахування прибутку НБУ до державного бюджету.

За задумом асоціації, ці зміни мають бути реалізовані без збільшення граничного дефіциту бюджету та скорочення видатків на оборону.

Уряд подав проєкт державного бюджету на 2027 рік №16000 до Верховної Ради 15 вересня. У ньому передбачені доходи держбюджету в розмірі 5,648 трлн грн та видатки – 7,272 трлн грн. 16 вересня документ розглянув парламентський Комітет з питань бюджету.

Асоціація прифронтових міст і громад підготувала пакет змін до проєкту держбюджету загальним обсягом близько 75 млрд грн. Його сформували за участі представників прифронтових територій та передали народним депутатам.

5 жовтня народний депутат Михайло Ананченко повідомив, що пакет пропозицій вже зареєстрували. Зокрема, пропонується підвищити мінімальну зарплату до 10 тис. грн, а прожитковий мінімум – до 7,6 тис. грн.