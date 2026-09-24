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Проєкт держбюджету-2027: прифронтові громади підготували зміни на 75 млрд грн

гривні
Пропозиції озвучив голова асоціації Ігор Терехов / Depositphotos

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) підготувала пакет пропозицій до проєкту держбюджету на 2027 рік загальним обсягом 75 млрд грн. Серед основних ініціатив – додаткове фінансування громад, збереження в їхніх бюджетах 64% ПДФО, скасування для них реверсної дотації та збільшення видатків на освіту, медицину й укриття.

Як пише Dilo, пропозиції представив голова асоціації, мер Харкова Ігор Терехов під час засідання правління АПМГ. Участь у ньому також взяли керівники громад та народні депутати – представники міжфракційних депутатських об’єднань "Прифронтові території" та "ВПО України".

За його словами, потреба прифронтових громад у додатковому фінансуванні становить майже 67 млрд грн. Крім того, 34 громади подали 51 пріоритетний проєкт публічних інвестицій загальною вартістю близько 8,4 млрд грн. Йдеться про проєкти у сферах водопостачання та водовідведення, енергетики, медицини, будівництва укриттів, житла та комунальної інфраструктури.

"Ми прийшли не з переліком побажань. Фахівці асоціації прорахували практично кожен із запропонованих напрямів. На сьогодні ми маємо пакет пропозицій на 75 мільярдів гривень", – заявив Терехов.

Що пропонують змінити у проєкті держбюджету-2027

Однією з ключових пропозицій є збереження 64% податку на доходи фізичних осіб у бюджетах прифронтових громад. Додаткові 4% ПДФО пропонується спрямовувати на комунальну інфраструктуру, громадський транспорт, аварійні ремонти, енергетичні та соціальні об’єкти.

АПМГ також пропонує не застосовувати до прифронтових громад реверсну дотацію та забезпечити фінансування компенсації різниці в тарифах. У проєкті держбюджету на відповідні цілі передбачено 18,2 млрд грн.

Серед інших пропозицій – збільшення фінансування укриттів у закладах освіти та публічних інвестицій у медицину, а також видатків на соціальні послуги, підтримку сімей із дітьми та людей з інвалідністю, критичну інфраструктуру, енергетичну стійкість і поводження з відходами руйнувань.

Окремо асоціація пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні щонайменше 10 тис. грн замість 9546 грн, закладених урядом у проєкт держбюджету-2027, а мінімальну пенсію – на рівні 6 тис. грн.

Ще один блок пропозицій стосується освіти. Асоціація вважає за необхідне збільшити освітню субвенцію щонайменше на 25 млрд грн.

За словами Терехова, додаткові кошти мають дати змогу з наступного навчального року розпочати підвищення мінімальної зарплати вчителів до двох прожиткових мінімумів, а протягом наступних двох-трьох років – до трьох прожиткових мінімумів.

Окремо учасники обговорили законодавчі гарантії для людей, які продовжують жити та працювати у прифронтових громадах. Зокрема, йшлося про додаткові гарантії для працівників, які забезпечують функціонування таких територій, та врахування особливих умов праці під час обчислення пенсійного стажу.

Асоціація разом із народними депутатами планує доопрацювати відповідний законопроєкт, після чого його мають зареєструвати у Верховній Раді.

Уряд подав проєкт державного бюджету на 2027 рік №16000 до Верховної Ради 15 вересня. У ньому передбачені доходи держбюджету в розмірі 5,648 трлн грн та видатки – 7,272 трлн грн. 16 вересня документ розглянув парламентський Комітет з питань бюджету.

Автор:
Майя Калина

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