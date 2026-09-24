Проект госбюджета-2027: прифронтовые общины подготовили изменения на 75 млрд грн

Ассоциация прифронтовых городов и общин (АПГО) подготовила пакет предложений в проект госбюджета на 2027 год общим объемом 75 млрд грн. Среди основных инициатив – дополнительное финансирование общин, сохранение в их бюджетах 64% НДФЛ, отмена для них реверсной дотации и увеличение расходов на образование, медицину и укрытие.

Как пишет Dilo, предложения представил глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов во время заседания правления АПГО. Участие в нем также приняли руководители общин и народные депутаты – представители межфракционных депутатских объединений "Прифронтовые территории" и "ВПО Украины".

По его словам, потребность прифронтовых общин в дополнительном финансировании составляет около 67 млрд грн. Кроме того, 34 общины предоставили 51 приоритетный проект публичных инвестиций общей стоимостью около 8,4 млрд грн. Речь идет о проектах в сфере водоснабжения и водоотведения, энергетики, медицины, строительства укрытий, жилья и коммунальной инфраструктуры.

"Мы пришли не с перечнем пожеланий. Специалисты ассоциации просчитали практически каждое из предложенных направлений. На сегодняшний день мы имеем пакет предложений на 75 миллиардов гривен", – заявил Терехов.

Что предлагают изменить в проекте госбюджета-2027

Одним из ключевых предложений является сохранение 64% налога на доходы физических лиц в бюджетах прифронтовых общин. Дополнительные 4% НДФЛ предлагается направлять на коммунальную инфраструктуру, общественный транспорт, аварийные ремонты, энергетические и социальные объекты.

АПГО также предлагает не применять к прифронтовым общинам реверсную дотацию и обеспечить финансирование компенсации разницы в тарифах. В проекте госбюджета на соответствующие цели предусмотрено 18,2 млрд грн.

Среди других предложений – увеличение финансирования укрытий в учебных заведениях и публичных инвестициях в медицину, а также расходов на социальные услуги, поддержку семей с детьми и людей с инвалидностью, критическую инфраструктуру, энергетическую устойчивость и обращение с отходами разрушений.

Отдельно ассоциация предлагает установить минимальную зарплату на уровне минимум 10 тыс. грн вместо 9546 грн, заложенных правительством в проект госбюджета-2027, а минимальную пенсию – на уровне 6 тыс. грн.

Еще один блок предложений касается образования. Ассоциация считает необходимым увеличить образовательную субвенцию минимум на 25 млрд грн.

По словам Терехова, дополнительные средства должны дать возможность со следующего учебного года начать повышение минимальной зарплаты учителей до двух прожиточных минимумов, а в течение следующих двух-трех лет – до трех прожиточных минимумов.

Отдельно участники обсудили законодательные гарантии для людей, продолжающих жить и работать в прифронтовых общинах. В частности, речь шла о дополнительных гарантиях для работников, обеспечивающих функционирование таких территорий, и учете особых условий труда при исчислении пенсионного стажа.

Ассоциация вместе с народными депутатами планирует доработать соответствующий законопроект, после чего его должны зарегистрировать в Верховной Раде.

Правительство подало проект государственного бюджета на 2027 год №16000 в Верховную Раду 15 сентября. В нем предусмотрены доходы госбюджета в размере 5,648 трлн грн и расходы – 7,272 трлн. 16 сентября документ рассмотрел парламентский Комитет по вопросам бюджета.