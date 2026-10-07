Додаткові 32 млрд грн на освіту: що передбачають пропозиції прифронтових громад до держбюджету-2027

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує додатково передбачити у державному бюджеті на 2027 рік 32 млрд грн на освіту. Більшу частину цих коштів пропонують спрямувати на оплату праці педагогів.

Як пише Dilo, про освітні пропозиції прифронтових громад до держбюджету повідомив очільник асоціації, мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з освітянами.

За його словами, із запропонованих 32 млрд грн 25 млрд грн пропонують спрямувати на збільшення освітньої субвенції для оплати праці педагогів. Ще 5 млрд грн хочуть передбачити на зарплати працівникам дошкільної, позашкільної, мистецької та професійної освіти, а 2 млрд грн – на облаштування укриттів.

Крім того, асоціація пропонує встановити з 1 вересня 2027 року посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні не менше двох мінімальних заробітних плат (станом на сьогодні "мінімалка" становить 8647 грн).

"32 мільярда гривень – це справді великі кошти. Але якщо ми вкладаємо їх в освіту, ми отримуємо значно більше, ніж просто профінансовані школи, гідні зарплати вчителів чи укриття. На прифронтових територіях це можливість зберегти нормальне життя: щоб учителі залишалися працювати, діти – вчитися, а родини – не були змушені виїжджати", – зазначив Терехов.

Окремо під час зустрічі обговорили безпеку очного навчання у прифронтових містах. У Харкові зараз працюють 24 безпечні освітні локації, серед яких 10 підземних шкіл та облаштовані для навчання станції метрополітену. За словами мера, місту необхідно побудувати ще близько 10 підземних шкіл, щоб збільшити кількість дітей, які можуть навчатися очно.

Також йшлося про можливість можливість повторного складання НМТ та вступу дітей із прифронтових громад до закладів вищої освіти через підготовчий "нульовий курс" із подальшим складанням тесту.

Ще одна пропозиція стосується розширення мережі центрів психосоціальної та корекційної підтримки дітей, зокрема тих, які пережили вимушене переміщення. Терехов заявив, що Харків готовий передбачити необхідне для цього фінансування.

Уряд подав проєкт державного бюджету на 2027 рік №16000 до Верховної Ради 15 вересня. У ньому передбачені доходи держбюджету в розмірі 5,648 трлн грн та видатки – 7,272 трлн грн. 16 вересня документ розглянув парламентський Комітет з питань бюджету.

Асоціація прифронтових міст і громад підготувала пакет змін до проєкту держбюджету загальним обсягом близько 75 млрд грн. Його сформували за участі представників прифронтових територій та передали народним депутатам.

5 жовтня народний депутат Михайло Ананченко повідомив, що пакет пропозицій вже зареєстрували. Зокрема, пропонується підвищити мінімальну зарплату до 10 тис. грн, а прожитковий мінімум – до 7,6 тис. грн.