Дополнительные 32 млрд грн на образование: что предусматривают предложения прифронтовых общин в госбюджет-2027

Ассоциация прифронтовых городов и общин предлагает дополнительно предусмотреть в государственном бюджете на 2027 год 32 млрд грн на образование. Большую часть этих средств предлагают направить на оплату труда педагогов.

Как пишет Dilo, об образовательных предложениях прифронтовых общин в госбюджет сообщил глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с педагогами.

По его словам, из предложенных 32 млрд грн 25 млрд грн предлагают направить на увеличение образовательной субвенции для оплаты труда педагогов. Еще 5 млрд грн хотят предусмотреть на зарплаты работникам дошкольного, внешкольного, художественного и профессионального образования, а 2 млрд грн – на обустройство укрытий.

Кроме того, ассоциация предлагает установить с 1 сентября 2027 года должностной оклад педагога самой низкой квалификационной категории на уровне не менее двух минимальных заработных плат (на сегодня "минималка" составляет 8647 грн).

"32 миллиарда гривен – это действительно большие средства. Но если мы вкладываем их в образование, мы получаем гораздо больше, чем просто профинансированные школы, достойные зарплаты учителей или укрытия. На прифронтовых территориях это возможность сохранить нормальную жизнь: чтобы учителя оставались работать, дети – учиться, а семьи – не были вынуждены уезжать", – зазначив Терехов.

Отдельно во время встречи обсудили безопасность очного обучения в прифронтовых городах. В Харькове сейчас работают 24 безопасных образовательных локации, среди которых 10 подземных школ и обустроены для обучения станции метрополитена. По словам мэра, городу необходимо построить еще около 10 подземных школ, чтобы увеличить количество детей, которые могут учиться очно.

Речь также шла о возможности повторной сдачи НМТ и поступления детей из прифронтовых общин в учреждения высшего образования через подготовительный "нулевой курс" с последующей сдачей теста.

Еще одно предложение касается расширения сети центров психосоциальной и коррекционной поддержки детей, в том числе тех, кто пережил вынужденное перемещение. Терехов заявил, что Харьков готов предусмотреть необходимое для этого финансирование.

Правительство подало проект государственного бюджета на 2027 год №16000 в Верховную Раду 15 сентября. В нем предусмотрены доходы госбюджета в размере 5,648 трлн грн и расходы – 7,272 трлн. 16 сентября документ рассмотрел парламентский комитет по бюджету.

Ассоциация прифронтовых городов и общин подготовила пакет изменений в проект госбюджета общим объемом около 75 млрд грн. Его сформировали при участии представителей прифронтовых территорий и передали народным депутатам.

5 октября народный депутат Михаил Ананченко сообщил, что пакет предложений уже зарегистрирован. В частности, предлагается повысить минимальную зарплату до 10 тыс. грн, а прожиточный минимум – до 7,6 тыс. грн.