64% НДФЛ и дополнительные расходы: в Раде рассказали о бюджетных предложениях для прифронтовых общин

Прифронтовым общинам предлагают оставить 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо 60%, не изымать реверсную дотацию из бюджетов общин на территориях активных боевых действий и увеличить финансирование образования, социальной защиты и медицины.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат, сопредседатель МФО "Прифронтовые территории" Михаил Ананченко со ссылкой на соответствующий законопроект с пакетом предложений в госбюджет на 2027 год.

По его словам, предложения подготовили по инициативе мэра Харькова Игоря Терехова совместно с Ассоциацией прифронтовых городов и общин.

Обществам хотят оставить больше НДФЛ

Как отмечает Ананченко, одним из основных предложений является сохранение доли НДФЛ, остающейся в местных бюджетах, на уровне 64% вместо 60%. По расчетам авторов инициативы, это должно обеспечить общинам более 18 млрд грн дополнительного ресурса.

Также предлагается не изымать реверсную дотацию у общин, расположенных на территориях активных боевых действий, а для других общин, страдающих российскими атаками, уменьшить ее. По оценке Ананченко, благодаря этому на местах можно будет оставить около 2,6 млрд грн на безопасность, восстановление и обеспечение работы критически важных систем.

Для общин на территориях активных боевых действий предлагают также отменить обязательное местное софинансирование безотлагательных проектов безопасности, согласованных областными военными администрациями. На территориях возможных боевых действий доля такого софинансирования предлагают ограничить 5%. Речь идет, в частности, об укрытиях, защитных сооружениях и безопасном подвозе детей.

Дополнительные средства на образование и социальную защиту

Пакет предложений предусматривает более 32 млрд грн дополнительного финансирования образования. В частности, 25 млрд грн предлагают направить на образовательную субвенцию и оплату труда педагогов. С 1 сентября 2027 года должностной оклад учителя самой низкой квалификационной категории предлагают установить на уровне не менее двух минимальных зарплат.

Еще 5 млрд грн предлагается направить на повышение зарплат работникам дошкольного, внешкольного, художественного, профессионального и профессионального высшего образования, которые не финансируются из субвенции. На обустройство укрытий в школах и детсадах предлагают дополнительно предусмотреть 2,3 млрд грн.

Кроме того, авторы инициативы предлагают увеличить расходы на социальную защиту почти на 28 млрд грн, на медицинские проекты – примерно на 1,6 млрд грн, а на другие нужды общин – более чем на 12 млрд грн.

Отдельно предлагается повысить минимальную зарплату до 10 тыс. грн, а прожиточный минимум – до 7,6 тыс. грн.

Для Сумской области пакет содержит отдельные предложения. В частности, для Шосткинской общины предлагают оставить около 33 млн грн реверсной дотации. В Глуховской общине среди приоритетов названы финансирование системы централизованного оповещения и обустройство укрытия в школе.

Ранее Ассоциация прифронтовых городов и общин сообщила, что подготовила пакет изменений в проект госбюджета-2027 общим объемом около 75 млрд грн. Пакет был сформирован при участии представителей прифронтовых территорий, его должны были передать народным депутатам для дальнейшей проработки при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2027 год.